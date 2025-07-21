



В Советском районе Волгограда следователями транспортной полиции завершено расследование уголовного дела в отношении местного мастера и двух членов бригады пункта ремонта тепловозов. Как рассказали в ведомстве, волгоградцы на протяжении трех лет похищали из локомотивной станции и перепродавали детали на металл.

Для прозрачности своей схемы, мастер пункта приема тепловозов с 2023 года составлял акты, о якобы отсутствии медьсодержащих деталей на момент прибытия состава. Всего было установлено 7 фактов демонтажа оборудования. Локомотивному депо по подсчетам был нанесен материальный ущерб в размере около 950 тысяч рублей.

– Следственным отделом Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ – «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения». Предварительное расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения и определения меры наказания, – добавили в надзорном ведомстве.

В отношении бывшего мастера пункта ремонта тепловозов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении двух его подельников – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: архив V102.RU