Группа DABRO и диджей-сеты: в Волгограде с размахом отметили День металлурга





Третьи выходные июля традиционно проходят под знаком профессионального праздника всех российских металлургов. В Тракторозаводском районе Волгограда его всегда отмечают ярко — вместе с сотрудниками Волгоградского алюминиевого завода и другими жителями города. В этом году свой профессиональный праздник волгоградские металлурги отметили торжественными награждениями, зажигательными выступлениями и праздничным концертом, на котором хедлайнером вечера стала группа DABRO, сообщает V102.RU.

Праздничные мероприятия стартовали 17 июля в парке ЦПКиО, объединив семьи металлургов и разные поколения волгоградцев. Для самых маленьких гостей организаторы подготовили локации с развлечениями и подарками: мастер-классы, мороженое, воздушные шары и целый парк бесплатных аттракционов.





В этот вечер в ЦПКиО было больше металлургов, чем привычных для летних дней гостей города. Эпицентром праздника стала главная сцена, где прошло награждение вгазовцев. Многие заводчане получили почётные грамоты за многолетний труд на предприятии и вклад в его развитие. А лучшие из лучших приказом Министерства промышленности и торговли РФ удостоились звания «Почётный металлург».

– Металлургия – это стержневая отрасль для нашей страны. Но главное в этой отрасли – люди. Я говорю большое спасибо всему коллективу за ваш труд. В этом году РУСАЛ отмечает 25-летие, и я очень рад, что за четверть века мы добились серьезных успехов, а впереди еще новые трудовые и личные победы, – поздравил со сцены директор волгоградского предприятия Александр Белотелов.





Во второй день празднования эпицентром главных событий стал Парк Аттракционов в Тракторозаводском районе. Это знаковое место для волгоградских металлургов, которые ежегодно принимают участие в его благоустройстве и озеленении. На праздник в пятницу вечером собрались тысячи горожан, которых объединили выступления Валерии Харламовой, ансамбля «Юг России» и кавер-группы «Nocomments».

– Профессия металлурга – тяжелая, но благодарная. Приятно, что мы всегда вместе отмечаем наш профессиональный праздник. Времена меняются, а эта традиция остается. За это хочется сказать огромное спасибо всем, кто делает этот праздник по-настоящему нашим, семейным и общегородским, – поделился участник мероприятия, металлург Алексей Муртазин.

На площади парка для участников праздника работала «Видеокамера поцелуев», которая транслировала влюбленные пары на экран главной сцены.

Главным же музыкальным событием праздника стало выступление популярной группы DABRO. Зрители с восторгом принимали известных артистов. Завершением вечера стала праздничная дискотека и танцевальный флешмоб. Традиция широко отмечать День металлурга в РУСАЛе появилась по инициативе основателя компании Олега Дерипаска.

Автор фото: Дмитрий Панин



