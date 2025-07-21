Включить все фонтаны в регионе поручил Андрей Бочаров из-за жары





Губернатор Волгоградской области 21 июля на оперативном совещании озвучил ряд поручений профильным ведомствам из-за установившейся в регионе 40-градусной жары.

По прогнозам ЦГМС, сухая и жаркая погода с периодическим усилением ветра сохранится в Волгоградской области до конца лета. Как было отмечено на совещание, особенно пагубно жара сказывается на волгоградцах, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, на детях и людях пожилого возраста.

– В целях защиты от пожаров и возгораний, предотвращения угрозы населенным пунктам, объектам экономики и социальной сферы на всей территории Волгоградской области продолжает действовать особый противопожарный режим, – напомнил Андрей Бочаров. – Профильным органам исполнительной власти Волгоградской области во взаимодействии с территориальными управлениями соответствующих федеральных служб, с главами муниципальных образований необходимо держать на ежедневном контроле реализацию основных, дополнительных и профилактических мер в сфере охраны здоровья людей, обеспечения энерго- и пожарной безопасности.

В числе задач, озвученных сегодня губернатором: