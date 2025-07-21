Общество

Включить все фонтаны в регионе поручил Андрей Бочаров из-за жары

Общество 21.07.2025 10:59
0
21.07.2025 10:59


Губернатор Волгоградской области 21 июля на оперативном совещании озвучил ряд поручений профильным ведомствам из-за установившейся в регионе 40-градусной жары. 

По прогнозам ЦГМС, сухая и жаркая погода с периодическим усилением ветра сохранится в Волгоградской области до конца лета. Как было отмечено на совещание, особенно пагубно жара сказывается на волгоградцах, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, на детях и людях пожилого возраста. 

– В целях защиты от пожаров и возгораний, предотвращения угрозы населенным пунктам, объектам экономики и социальной сферы на всей территории Волгоградской области продолжает действовать особый противопожарный режим, – напомнил Андрей Бочаров. – Профильным органам исполнительной власти Волгоградской области во взаимодействии с территориальными управлениями соответствующих федеральных служб, с главами муниципальных образований необходимо держать на ежедневном контроле реализацию основных, дополнительных и профилактических мер в сфере охраны здоровья людей, обеспечения энерго- и пожарной безопасности.

В числе задач, озвученных сегодня губернатором: 

  • минимизация пребывания детей под открытым солнцем в детских садах и загородных лагерях с сокращением физических нагрузок, усиление работы медицинских служб;
  • обеспечение усиленного питьевого режима в больницах и социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием жителей региона;  
  • организация в торговых точках, и прежде всего в аптеках, пунктов здоровья для людей старшего возраста, с возможностью измерить давление и отдохнуть в прохладном помещении;
  • обеспечение в населенных пунктах региона бесперебойной работы фонтанов, поливочных систем, уличных питьевых фонтанчиков; а также пролив водой участков улично-дорожной сети, имеющих большую транспортную нагрузку;
  • усиление контроля за безусловным исполнением требований особого противопожарного режима на территории Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.07.2025 12:47
Общество 21.07.2025 12:47
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2025 12:01
Общество 21.07.2025 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2025 10:41
Общество 21.07.2025 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.07.2025 10:28
Общество 21.07.2025 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2025 09:37
Общество 21.07.2025 09:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.07.2025 08:19
Общество 21.07.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2025 07:04
Общество 21.07.2025 07:04
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2025 21:17
Общество 20.07.2025 21:17
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2025 20:40
Общество 20.07.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2025 19:30
Общество 20.07.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2025 17:01
Общество 20.07.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2025 16:36
Общество 20.07.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2025 14:18
Общество 20.07.2025 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2025 13:05
Общество 20.07.2025 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2025 10:03
Общество 20.07.2025 10:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:59
Аналитики: россияне стали чаще страховать себя от клещей и мошенниковСмотреть фотографии
12:58
Волгоградцам рассказали, как оформить ИНН в удобном онлайн-форматеСмотреть фотографии
12:47
Хлеб и «макарошки» подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом на месте ДТП с большегрузами столкнулись еще два автоСмотреть фотографии
12:13
Нападающий Никита Никифиров перешел в «Ротор»Смотреть фотографии
12:09
Их было девять: МЧС опубликовало подробности спасения волгоградских туристов в Белом мореСмотреть фотографии
12:07
Минтруд: МРОТ в России может вырасти до 27 093 рублейСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области подорожали две марки бензинаСмотреть фотографии
10:59
Включить все фонтаны в регионе поручил Андрей Бочаров из-за жарыСмотреть фотографии
10:41
Спорт чемпионов: где научиться фигурному катанию на коньках и хоккею в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:28
Через 15 минут и чаще: опубликовано новое расписание автобусов №2А в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:16
В поселке Эльтон женщину и ее внука убило током в летнем душеСмотреть фотографии
09:37
Волгоградцам напомнили, куда звонить, если в доме отключили свет в летнюю жаруСмотреть фотографии
08:45
Минобороны: 74 БПЛП перехватили и сбили в 7 регионах РФСмотреть фотографии
08:19
Бастрыкин заступился за запертую в стенах Z-поэтессу из ВолгоградаСмотреть фотографии
07:34
Волгоградка Рамзия Хатаева выиграла первенство Европы по боксу Смотреть фотографии
07:04
Два рейса из Москвы в Волгоград отменили авиакомпанииСмотреть фотографии
06:50
26 поездов задерживаются из-за атаки БПЛА на ж/д станцию под РостовомСмотреть фотографии
21:17
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о продолжении шторма 21 июляСмотреть фотографии
20:40
Волгоградцы не могут улететь из-за ограничений в аэропортах МосквыСмотреть фотографии
19:51
Кабина всмятку: два грузовика жестко столкнулись на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:30
«Давали фору по многим показателям»: откуда в Царицыне появились верблюды, и куда они исчезли потомСмотреть фотографии
19:19
Baza: Волгоградские туристы пропали в Белом море, их ищутСмотреть фотографии
18:32
Подготовили «корыто» и формируют «подушки»: смотрим, как идет реконструкция трамвайной линии на АнгарскомСмотреть фотографии
17:46
Гандболистки «Динамо-Синары» отправились на сборы в БеларусьСмотреть фотографии
17:01
«От дизентерии до зуда купальщика»: какую инфекцию можно подхватить в реках и бассейнах ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
По улицам Волгограда после ливня потекли рекиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
«Бабах и всё погасло»: МКД на западе Волгограда остались без светаСмотреть фотографии
15:29
На Волге катер «Амур-2» столкнулся с баржей, пострадала женщинаСмотреть фотографии
15:05
Волгоградец Дмитрий Чирковский взял серебро чемпионата РФ по пляжной борьбеСмотреть фотографии
 