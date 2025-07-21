Включить все фонтаны в регионе поручил Андрей Бочаров из-за жары

Губернатор Волгоградской области 21 июля на оперативном совещании озвучил ряд поручений профильным ведомствам из-за установившейся в регионе 40-градусной жары.
По прогнозам ЦГМС, сухая и жаркая погода с периодическим усилением ветра сохранится в Волгоградской области до конца лета. Как было отмечено на совещание, особенно пагубно жара сказывается на волгоградцах, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, на детях и людях пожилого возраста.
– В целях защиты от пожаров и возгораний, предотвращения угрозы населенным пунктам, объектам экономики и социальной сферы на всей территории Волгоградской области продолжает действовать особый противопожарный режим, – напомнил Андрей Бочаров. – Профильным органам исполнительной власти Волгоградской области во взаимодействии с территориальными управлениями соответствующих федеральных служб, с главами муниципальных образований необходимо держать на ежедневном контроле реализацию основных, дополнительных и профилактических мер в сфере охраны здоровья людей, обеспечения энерго- и пожарной безопасности.
В числе задач, озвученных сегодня губернатором:
- минимизация пребывания детей под открытым солнцем в детских садах и загородных лагерях с сокращением физических нагрузок, усиление работы медицинских служб;
- обеспечение усиленного питьевого режима в больницах и социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием жителей региона;
- организация в торговых точках, и прежде всего в аптеках, пунктов здоровья для людей старшего возраста, с возможностью измерить давление и отдохнуть в прохладном помещении;
- обеспечение в населенных пунктах региона бесперебойной работы фонтанов, поливочных систем, уличных питьевых фонтанчиков; а также пролив водой участков улично-дорожной сети, имеющих большую транспортную нагрузку;
- усиление контроля за безусловным исполнением требований особого противопожарного режима на территории Волгоградской области.