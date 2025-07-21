Спорт

Стартовала продажа билетов на первый домашний матч «Ротора» в сезоне

Спорт 21.07.2025 15:32
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21.07.2025 15:32



Сегодня, 21 июля, волгоградский «Ротор» объявил о старте продаж билетов на первый домашний матч сезона 2025/2026. По данным пресс-службы клуба, игра в рамках третьего тура Первой лиги против красноярского «Енисея» пройдет 4 августа и начнется в 20-00 ч. на «Волгоград Арене».

Минимальная стоимость билетов на секторы B121, B122 и B123 и D109 и D111 - 150 рублей. Также в продаже доступны билеты за 200, 300, 400, 500 и 600 рублей. Самые дорогие билеты предусмотрены на сектор А 104 - 700 рублей. Билеты на матч можно приобрести на портале Кассир.ру и официальном сайте «Ротора».

Волгоградский клуб также  обращает внимание, что продажа электронных абонементов приостановлена ввиду технических особенностей, приобрести абонемент можно только в физическом виде в офисе Кассира по адресу: ул. Рабоче-Крестьянская, 11 (ТЦ Зарченый).

Напомним, в первом туре волгоградская команда на выезде обыграла ульяновскую «Волгу» со счетом 2:1. В следующем матче сине-голубые в гостях встретятся с «Челябинском» 26 июля.

Фото: Андрей Поручаев V102.RU (архив)

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