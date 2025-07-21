Общество

Почти 6% опрошенных волгоградских семей не хотят пользоваться интернетом

Общество 21.07.2025 20:27
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21.07.2025 20:27


В Волгоградстате подвели итоги исследования, посвященного использованию населением информационно-коммуникационных технологий. По результатам выборочного наблюдения в 2024 году доля домохозяйств, имевших персональные компьютеры, составила 75,1% от общего числа обследованных домохозяйств, доступ к сети Интернет – 92,3%.

При этом 96,4% населения в возрасте от 15 до 72 лет при взаимодействии  с органами государственной власти и местного самоуправления использует интернет. 

Наиболее популярными видами действий для получения государственных и муниципальных услуг с использованием сети Интернет среди населения Волгоградской области являются: получение информации – 70,9%; получение результатов предоставления госуслуг – 53,6%; осуществление обязательных платежей – 52,4%.

Интересно, что 5,8% домохозяйств вообще не пользуются интернетом из-за отсутствия желания. 1,1% не подключаются ко всемирной сети из-за высокой стоимости оборудования, а из-за высокой платы – 0,7%. 0,5% опрошенных домохозяйств имеет доступ к интернету в другом месте. Из соображений безопасности опасаются пользоваться интернетом еще часть респондентов – 0,1%. А 1,2% опрошенных домохоpяйств не подключена к интернету по другим причинам. 

Фото V102.RU (архив)

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