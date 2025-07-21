Улица генерал-лейтенанта Воронина появилась на карте Волгограда





Улица им. генерал-лейтенанта Александра Воронина появилась в электронном справочнике «2ГИС». Однако, как сообщает ИА «Высота 102», авторы правок допустили ошибку, фактически полностью стерев с карты Волгограда ул. Глубокоовражную.

Напомним, что в Волгограде 17 июля – в годовщину начала Сталинградской битвы – в Центральном районе Волгограда при участии силовиков состоялось торжественное открытие памятника начальнику сталинградского Управления НКВД Александру Воронину. В мероприятии, как сообщало ИА «Высота 102», также принимала участие внучка генерал-лейтенанта спецслужб Татьяна Пашкова.

Памятник Александру Ивановичу Воронину был установлен в Горсаду Волгограда по инициативе Совета ветеранов органов безопасности и пограничной службы региона. По предложению силовиков в центре Волгограда имя генерал-лейтенанта также было присвоено примыкающей к Городскому саду улице Глубокоовражной. Но только не всей, а лишь участку, ограниченному улицами Володарского и Краснознаменской – то есть 500-метровому отрезку.

До сих пор на Яндекс Картах и других онлайн-сервисах улицы им. генерал-лейтенанта Воронина А.И. не появилась. А вот справочник «2ГИС» внес изменения, но некорректно. В интерпретации путеводителя в Волгограде совсем не стало улицы Глубокоовражной.



