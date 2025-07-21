Грозы охладят воздух в Волгоградской области до +24

Жара в Волгоградской области ослабнет уже через несколько дней. По данным Волгоградского ЦГМС, в отдельных районах региона с 22 по 24 июля пройдут дожди с грозами. Осадки принесут долгожданное похолодание. Так, если 22 июля будет еще достаточно жарко, местами – до +37 градусов, то уже к четвергу в некоторых районах температура воздуха днем снизится до +29 и даже до +24 градусов.
Грозы в регионе будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду.
В Волгограде завтра, 22 июля, осадки не прогнозируют. А вот 23 июля в областном центре может случиться гроза. К четвергу пекло чуть ослабнет – днем обещают от +29 до +31 градусов.
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