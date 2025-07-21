Расследования

Осужденный за фейки об СВО юрист Нурушев не смог выбраться на свободу

Расследования 21.07.2025 16:54
0
21.07.2025 16:54


В Волгограде областной суд отказался выпускать на свободу юриста Руслана Нурушева, ранее осужденного Тракторозаводским райсудом за пост в «ВКонтакте», опубликованный 26 мая 2024 года. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», в нем Нурушев писал о том, что ВС РФ якобы нанесло удар по мирному населению Харькова.

– Будучи несогласным с политическим курсом Российской Федерации и проводимой Вооруженными силами России специальной военной операцией, Руслан Нурушев  с целью вызова у граждан чувства тревоги, страха, беспокойства и незащищенности со стороны государства, разместил запись, содержащую заведомо ложный, несоответствующий действительности текст, в котором, имеется высказывание, содержащее утверждение о действиях российских военных, характеризуемых, как преступные, – пришел в выводу Волгоградский облсуд сегодня, 21 июля. 

Сообщается, что пост Нурушева опровергался официальными комментариями представителей Общественной палаты и координационного органа по новым субъектам РФ, размещённым в средствах массовой информации.

Более того, ложность распространённой информации стала темой открытого обсуждения в телевизионной передаче «Вести недели» на канале «Россия 1», – сообщают в облсуде. –Осужденный вину в совершении преступления не признал.

Приговор Тракторозаводского райсуда обжаловал защитник волгоградского юриста.  В своих апелляционных жалобах защита просила отменить обвинительный приговор и вынести в отношении осужденного оправдательный судебный акт.

Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, облсуд оставил приговор без изменения.

Напомним, что впервые Руслан Нурушев оказался под пристальным взором волгоградских силовиков  в декабре 2022 года. Как сообщало тогда ИА «Высота 102», Центральный районный суд Волгограда привлек на тот момент 48-летнего юриста к административной ответственности за совершение двух правонарушений, направленных на дискредитацию армии России. Тогда он, напомним, развесил самодельные баннеры с провокационными надписями на склоне у Мамаева кургана и на Комсомольском мосту.

В 2022 году Нурушев вину в совершении административного правонарушения не признал и просил производство по делу прекратить. Не отрицая факта вывешивания баннеров, он однако полагал, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
21.07.2025 17:07
Расследования 21.07.2025 17:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.07.2025 16:44
Расследования 21.07.2025 16:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.07.2025 15:27
Расследования 21.07.2025 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.07.2025 12:24
Расследования 21.07.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2025 17:10
Расследования 18.07.2025 17:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2025 16:17
Расследования 18.07.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2025 12:11
Расследования 18.07.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2025 19:09
Расследования 17.07.2025 19:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2025 14:30
Расследования 17.07.2025 14:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2025 12:19
Расследования 17.07.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 15:59
Расследования 16.07.2025 15:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 15:27
Расследования 16.07.2025 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 14:45
Расследования 16.07.2025 14:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 14:09
Расследования 16.07.2025 14:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 12:24
Расследования 16.07.2025 12:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:07
«Домофонщики» оставили волжанку без квартирыСмотреть фотографии
16:54
Осужденный за фейки об СВО юрист Нурушев не смог выбраться на свободуСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде трое рабочих из локомотивной станции вынесли деталей на миллион рублейСмотреть фотографии
15:32
Стартовала продажа билетов на первый домашний матч «Ротора» в сезонеСмотреть фотографии
15:27
16-летний волгоградец вынес из чужой квартиры золота на 2 млнСмотреть фотографии
15:09
Новый сезон фотоохоты на эко-преступников стартовал в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:56
Подполковник из Волгоградской области пошел на повышение в СаратовеСмотреть фотографии
14:28
«Были паника, давка и плач»: волгоградец дважды не смог улететь из Москвы из-за отмены рейсовСмотреть фотографии
13:43
Группа DABRO и диджей-сеты: в Волгограде с размахом отметили День металлургаСмотреть фотографии
12:59
Аналитики: россияне стали чаще страховать себя от клещей и мошенниковСмотреть фотографии
12:58
Волгоградцам рассказали, как оформить ИНН в удобном онлайн-форматеСмотреть фотографии
12:47
Хлеб и «макарошки» подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом на месте ДТП с большегрузами столкнулись еще два автоСмотреть фотографии
12:13
Нападающий Никита Никифиров перешел в «Ротор»Смотреть фотографии
12:09
Их было девять: МЧС опубликовало подробности спасения волгоградских туристов в Белом мореСмотреть фотографии
12:07
Минтруд: МРОТ в России может вырасти до 27 093 рублейСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области подорожали две марки бензинаСмотреть фотографии
10:59
Включить все фонтаны в регионе поручил Андрей Бочаров из-за жарыСмотреть фотографии
10:41
Спорт чемпионов: где научиться фигурному катанию на коньках и хоккею в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:28
Через 15 минут и чаще: опубликовано новое расписание автобусов №2А в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:16
В поселке Эльтон женщину и ее внука убило током в летнем душеСмотреть фотографии
09:37
Волгоградцам напомнили, куда звонить, если в доме отключили свет в летнюю жаруСмотреть фотографии
08:45
Минобороны: 74 БПЛП перехватили и сбили в 7 регионах РФСмотреть фотографии
08:19
Бастрыкин заступился за запертую в стенах Z-поэтессу из ВолгоградаСмотреть фотографии
07:34
Волгоградка Рамзия Хатаева выиграла первенство Европы по боксу Смотреть фотографии
07:04
Два рейса из Москвы в Волгоград отменили авиакомпанииСмотреть фотографии
06:50
26 поездов задерживаются из-за атаки БПЛА на ж/д станцию под РостовомСмотреть фотографии
21:17
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о продолжении шторма 21 июляСмотреть фотографии
20:40
Волгоградцы не могут улететь из-за ограничений в аэропортах МосквыСмотреть фотографии
19:51
Кабина всмятку: два грузовика жестко столкнулись на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
 