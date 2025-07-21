Осужденный за фейки об СВО юрист Нурушев не смог выбраться на свободу





В Волгограде областной суд отказался выпускать на свободу юриста Руслана Нурушева, ранее осужденного Тракторозаводским райсудом за пост в «ВКонтакте», опубликованный 26 мая 2024 года. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», в нем Нурушев писал о том, что ВС РФ якобы нанесло удар по мирному населению Харькова.

– Будучи несогласным с политическим курсом Российской Федерации и проводимой Вооруженными силами России специальной военной операцией, Руслан Нурушев с целью вызова у граждан чувства тревоги, страха, беспокойства и незащищенности со стороны государства, разместил запись, содержащую заведомо ложный, несоответствующий действительности текст, в котором, имеется высказывание, содержащее утверждение о действиях российских военных, характеризуемых, как преступные, – пришел в выводу Волгоградский облсуд сегодня, 21 июля.

Сообщается, что пост Нурушева опровергался официальными комментариями представителей Общественной палаты и координационного органа по новым субъектам РФ, размещённым в средствах массовой информации.

– Более того, ложность распространённой информации стала темой открытого обсуждения в телевизионной передаче «Вести недели» на канале «Россия 1», – сообщают в облсуде. –Осужденный вину в совершении преступления не признал.

Приговор Тракторозаводского райсуда обжаловал защитник волгоградского юриста. В своих апелляционных жалобах защита просила отменить обвинительный приговор и вынести в отношении осужденного оправдательный судебный акт.

Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, облсуд оставил приговор без изменения.

Напомним, что впервые Руслан Нурушев оказался под пристальным взором волгоградских силовиков в декабре 2022 года. Как сообщало тогда ИА «Высота 102», Центральный районный суд Волгограда привлек на тот момент 48-летнего юриста к административной ответственности за совершение двух правонарушений, направленных на дискредитацию армии России. Тогда он, напомним, развесил самодельные баннеры с провокационными надписями на склоне у Мамаева кургана и на Комсомольском мосту.

В 2022 году Нурушев вину в совершении административного правонарушения не признал и просил производство по делу прекратить. Не отрицая факта вывешивания баннеров, он однако полагал, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения.