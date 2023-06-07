



Четверо жителей Ставропольского края признаны виновными в многомиллионной краже из ювелирного салона «Клеопатра» в центре Волгограда. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Центральный районный суд Волгограда приговорил фигурантов дела в возрасте от 27 до 40 лет к лишению свободы на срок от 6 до 7,5 лет.

– Двоим осужденным, с учетом наличия судимости, предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, их сообщникам, впервые привлекавшимся к уголовной ответственности, – в исправительной колонии общего режима, – уточнила Черединина.

Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшего о взыскании с осужденных ущерба, причиненного преступлением.





По данным следствия, ночью 29 марта 2021 года грабители вскрыли окно и проникли в ювелирный салон. Разбив витрины, злоумышленники похитили дорогие часы стоимостью 18,5 миллиона рублей и скрылись. На все у них ушло 4 минуты.

После этой кражи все соучастники покинули город Волгоград . Двое выехали за пределы страны на территорию республики Беларусь. Спустя несколько дней они вернулись в Россию и были задержаны в аэропорту Домодедово. Их сообщники задержаны в городах Ростове-на-Дону и Владикавказе. В спецоперации по установлению местонахождения и последующему задержанию принимали оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России, полицейские из Волгоградской и Ростовской областей, коллеги из республики Беларусь.





Объем уголовного дела составил 10 томов.

Видео МВД России от 12.05.2021 года