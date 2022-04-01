Участники дерзкого ограбления ювелирного салона «Клеопатра» в Волгограде идут под суд

Расследования 01.04.2022 12:12
01.04.2022 12:12
Следователи полиции завершили расследование уголовного дела о многомиллионной краже из ювелирного салона «Клеопатра» в центре Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в краже дорогостоящих часов из ювелирного салона обвиняются четверо жителей Владикавказа, Ставропольского и Краснодарского краев.
Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, в особо крупном размере). Троим еще инкриминируется ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба). Все фигуранты уголовного дела находятся под стражей. Свою вину они не признают. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, ночью 29 марта 2021 года обвиняемые вскрыли окно и проникли в ювелирный салон. Разбив витрины, злоумышленники похитили дорогие часы стоимостью 18,5 миллиона рублей и скрылись. На все у них ушло 4 минуты.
После этой кражи все соучастники покинули город Волгоград. Двое выехали за пределы страны на территорию республики Беларусь. Спустя несколько дней они вернулись в Россию и были задержаны в аэропорту Домодедово. Их сообщники задержаны в городах Ростове-на-Дону и Владикавказе. В спецоперации по установлению местонахождения и последующему задержанию принимали оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России, полицейские из Волгоградской и Ростовской областей, коллеги из республики Беларусь.
Объем уголовного дела составил 10 томов.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
Задержание изрезавшего таксиста волгоградца попало на видео01.04.2022 13:23
Расследования 01.04.2022 13:23
Изрезанный ножом таксист под Волгоградом смог сбежать от убийцы и попросить о помощи01.04.2022 11:13
Расследования 01.04.2022 11:13
«Наркодачники» в Волгоградской области выращивали коноплю в теплице01.04.2022 11:01
Расследования 01.04.2022 11:01
Отчим угрожал отрубить голову школьнице в Волгоградской области01.04.2022 10:20
Расследования 01.04.2022 10:20
Двоим волгоградцам за разбой в магазине грозит до 10 лет колонии01.04.2022 09:23
Расследования 01.04.2022 09:23
Пенсионерка из Волжского убила приятельницу ударом ножа в шею31.03.2022 16:14
Расследования 31.03.2022 16:14
Прокуратура передала в суд уголовное дело бутлегера из Волгограда31.03.2022 15:57
Расследования 31.03.2022 15:57
Суд над угонщиками Toyota и Lexus из пяти регионов пройдет в Волжском31.03.2022 15:03
Расследования 31.03.2022 15:03
Волгоградские следователи завершили дело 26 наркоторговцев из Украины31.03.2022 14:52
Расследования 31.03.2022 14:52
У двоих жителей Волгограда изъяли поддельные сигареты на 19 млн рублей31.03.2022 09:36
Расследования 31.03.2022 09:36
«Нелюдимый» сотрудник МУП «Метроэлектротранс» не смог через суд восстановиться на работе30.03.2022 19:14
Расследования 30.03.2022 19:14
В Волгоградской области осудят ОПГ браконьеров за незаконный вылов рыбы30.03.2022 18:48
Расследования 30.03.2022 18:48
Гражданин Турции получил за звонок с телефона волгоградца 3 года строгача30.03.2022 17:58
Расследования 30.03.2022 17:58
Дело о кровавом ДТП у сломанного КамАЗа дошло до волгоградского суда30.03.2022 17:33
Расследования 30.03.2022 17:33
Мать опознала найденную мертвой под Волгоградом 15-летнюю школьницу30.03.2022 15:24
Расследования 30.03.2022 15:24
Реклама