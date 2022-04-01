Участники дерзкого ограбления ювелирного салона «Клеопатра» в Волгограде идут под суд









Следователи полиции завершили расследование уголовного дела о многомиллионной краже из ювелирного салона «Клеопатра» в центре Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в краже дорогостоящих часов из ювелирного салона обвиняются четверо жителей Владикавказа, Ставропольского и Краснодарского краев.

Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, в особо крупном размере). Троим еще инкриминируется ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба). Все фигуранты уголовного дела находятся под стражей. Свою вину они не признают. Им грозит до 10 лет лишения свободы.













По данным следствия, ночью 29 марта 2021 года обвиняемые вскрыли окно и проникли в ювелирный салон. Разбив витрины, злоумышленники похитили дорогие часы стоимостью 18,5 миллиона рублей и скрылись. На все у них ушло 4 минуты.

После этой кражи все соучастники покинули город Волгоград. Двое выехали за пределы страны на территорию республики Беларусь. Спустя несколько дней они вернулись в Россию и были задержаны в аэропорту Домодедово. Их сообщники задержаны в городах Ростове-на-Дону и Владикавказе. В спецоперации по установлению местонахождения и последующему задержанию принимали оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России, полицейские из Волгоградской и Ростовской областей, коллеги из республики Беларусь.

Объем уголовного дела составил 10 томов.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.







Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области