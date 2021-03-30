Грабители обчистили роскошный салон часов и украшений в Волгограде





Дерзкое ограбление ювелирного салона "Клеопатра" совершено минувшей ночью в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, грабители проникли в помещение салона, расположенное по улице Коммунистической, откуда вынесли ювелирные изделия. Прибывшие на место происшествия сотрудники частного охранного предприятия задержать злоумышленников не смогли. Ведется их розыск.





Точное количество похищенных изделий и сумма ущерба устанавливаются. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, грабители проникли внутрь салона через окно в подсобном помещении со стороны двора многоквартирного дома.





На сайте "Клеопатры" указано, что в салоне представлены высокие ювелирные бренды, такие как Chopard, Carrera y Carrera, Roberto Coin, Damiani и другие. А также швейцарские часы и аксессуары класса люкс. Учитывая представленный в салоне ассортимент товаров, сумма похищенного может составлять несколько миллионов рублей.



