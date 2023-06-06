В Волгограде гендиректора химпроизводства осудили за смерть аппаратчика

Расследования 06.06.2023 20:25
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06.06.2023 20:25
Тракторозаводский районный суд Волгограда признал генерального директора ООО «РусХимПром» Владислава Покусаева виновным в смерти аппаратчика на производстве. Как сообщили V102.RU в суде, Покусаев осужден к 1 году лишения свободы в колонии-поселении за нарушение требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, что повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ).
Приговором суда ему также запрещено в течение 2 лет работать на опасных производственных объектах.
Судом установлено, что Покусаев, являясь ответственным лицом за организацию производственного контроля на опасном производственном объекте, неудовлетворительно организовал производство работ и не обеспечил безопасность ведения технологического процесса.
В СУ СКР России по региону ранее сообщали, что 27 марта 2022 года аппаратчик предприятия обнаружил, что из помещения вакуумного насоса по опорной поверхности примыкающей площадки утекает жидкость. Мужчина открыл металлические ворота помещения вакуумного насоса, где скопился пар, и зашел внутрь. После этого произошел хлопок паров горючей жидкости с последующим воспламенением. В результате 46-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
Согласно заключению инженерно-технической судебной экспертизой, технической причиной произошедшего несчастного случая явились многочисленные нарушения, в том числе, внесение изменений в конструкцию линии вакуумирования без разработки соответствующего проекта и прохождения экспертизы, отсутствие средств автоматического газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин.
- В ходе судебного разбирательства подсудимый Покусаев свою вину признал в полном объеме, чистосердечно раскаялся в содеянном, - сообщили в пресс-службе районного суда.
До вступления приговора в силу гендиректор будет находится под подпиской о невыезде.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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