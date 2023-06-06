В Волгограде гендиректора химпроизводства осудили за смерть аппаратчика





Тракторозаводский районный суд Волгограда признал генерального директора ООО «РусХимПром» Владислава Покусаева виновным в смерти аппаратчика на производстве. Как сообщили V102.RU в суде, Покусаев осужден к 1 году лишения свободы в колонии-поселении за нарушение требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, что повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ).

Приговором суда ему также запрещено в течение 2 лет работать на опасных производственных объектах.

Судом установлено, что Покусаев, являясь ответственным лицом за организацию производственного контроля на опасном производственном объекте, неудовлетворительно организовал производство работ и не обеспечил безопасность ведения технологического процесса.

В СУ СКР России по региону ранее сообщали , что 27 марта 2022 года аппаратчик предприятия обнаружил, что из помещения вакуумного насоса по опорной поверхности примыкающей площадки утекает жидкость. Мужчина открыл металлические ворота помещения вакуумного насоса, где скопился пар, и зашел внутрь. После этого произошел хлопок паров горючей жидкости с последующим воспламенением. В результате 46-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Согласно заключению инженерно-технической судебной экспертизой, технической причиной произошедшего несчастного случая явились многочисленные нарушения, в том числе, внесение изменений в конструкцию линии вакуумирования без разработки соответствующего проекта и прохождения экспертизы, отсутствие средств автоматического газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин.

- В ходе судебного разбирательства подсудимый Покусаев свою вину признал в полном объеме, чистосердечно раскаялся в содеянном, - сообщили в пресс-службе районного суда.

До вступления приговора в силу гендиректор будет находится под подпиской о невыезде.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области