Происшествия

Страшный ночной пожар на базе нефтепродуктов в Волгограде унес жизнь человека

Происшествия 27.03.2022 09:05
27.03.2022 09:05


Сегодня ночью в Тракторозаводском районе вспыхнул пожар в здании насосной станции на ул. Шкирятова. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило в 2-31 ночи.

В помещении насосной установки произошла разгерметизация вакуумного насоса с розливом и возгоранием масла на площади 300 квадратных метров. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание в 2-37 ч. В пожаре погиб 46-летний мужчина.

По предварительной версии, он работал на насосной станции. По некоторым данным, насосная станция принадлежит частному предприятию, которое занимается производством нефтепродуктов.

 Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.

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