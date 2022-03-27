



Сегодня ночью в Тракторозаводском районе вспыхнул пожар в здании насосной станции на ул. Шкирятова. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило в 2-31 ночи.







В помещении насосной установки произошла разгерметизация вакуумного насоса с розливом и возгоранием масла на площади 300 квадратных метров. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание в 2-37 ч. В пожаре погиб 46-летний мужчина.





По предварительной версии, он работал на насосной станции. По некоторым данным, насосная станция принадлежит частному предприятию, которое занимается производством нефтепродуктов.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.