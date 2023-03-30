В Волгограде директора нефтебазы обвиняют в смерти сотрудника от хлопка и пожара

Расследования 30.03.2023 13:42
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30.03.2023 13:42
Следователи СКР выяснили причины и обстоятельства гибели человека на пожаре, который случился в здании насосной станции на ул. Шкирятова в Волгограде в марте прошлого года.
Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека, обвиняется 47-летний директора коммерческой организации.
Ранее сообщалось, что насосная станция, где произошел пожар, принадлежит частному предприятию, которое занимается производством нефтепродуктов.
По данным следствия, 27 марта 2022 года аппаратчик коммерческого предприятия обнаружил, что из помещения вакуумного насоса по опорной поверхности примыкающей площадки утекает жидкость. Мужчина открыл металлические ворота помещения вакуумного насоса, где скопился пар, и зашел внутрь. После этого произошел хлопок паров горючей жидкости с последующим воспламенением.
В результате 46-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
- Согласно заключению инженерно-технической судебной экспертизой, технической причиной произошедшего несчастного случая явились многочисленные нарушения, в том числе, внесение изменений в конструкцию линии вакуумирования без разработки соответствующего проекта и прохождения экспертизы, отсутствие средств автоматического газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин, - сообщила Буянова.
Следствие пришло к выводу, что нарушения требований промышленной безопасности были допущены генеральным директором организации, который не обеспечил безопасное ведение технологического процесса.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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