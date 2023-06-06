Происшествия

В Волжском женщина воткнула кухонный нож в спину уходящего из дома супруга

Происшествия 06.06.2023 15:02
0
06.06.2023 15:02


Семейный конфликт с поножовщиной произошел в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в причинении тяжких телесных повреждений с применением оружия подозревается 26-летняя женщина, которая ранее уже имела судимость.
Установлено, что волжанка ударила кухонным ножом в спину своего 25-летнего мужа, который после ссоры принял решение уйти из дома. Женщина пыталась его удержать, но когда поняла, что не может с ним справиться, схватилась за нож. Известно, что супруги вместе выпивали и поругались на бытовой почве. 
Примечательно, что после случившегося семейная пара решила скрыть правду о ранении. Женщина выбежала на улицу и попросила прохожего вызвать скорую помощь ее супругу, на которого якобы напали. Нож она выбросила. Прибывшими врачами пострадавший был госпитализирован.
В ходе общения с полицейскими женщина созналась в содеянном, рассказав об обстоятельствах происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.06.2023 20:55
Происшествия 06.06.2023 20:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2023 17:49
Происшествия 06.06.2023 17:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2023 16:18
Происшествия 06.06.2023 16:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2023 15:43
Происшествия 06.06.2023 15:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2023 09:23
Происшествия 06.06.2023 09:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2023 09:11
Происшествия 06.06.2023 09:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2023 20:46
Происшествия 05.06.2023 20:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2023 20:07
Происшествия 05.06.2023 20:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2023 18:38
Происшествия 05.06.2023 18:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2023 16:57
Происшествия 05.06.2023 16:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2023 15:54
Происшествия 05.06.2023 15:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2023 15:34
Происшествия 05.06.2023 15:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2023 15:01
Происшествия 05.06.2023 15:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2023 13:14
Происшествия 05.06.2023 13:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2023 12:30
Происшествия 05.06.2023 12:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:05
Стали известны подробности личной жизни подозреваемого в педофилии волгоградцаСмотреть фотографии
20:55
600 литров ядовитого сидра изъяли из оборота в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:41
Расписание волгоградских электричек изменится 11 и 12 июняСмотреть фотографии
20:25
В Волгограде гендиректора химпроизводства осудили за смерть аппаратчикаСмотреть фотографии
20:01
В Волгограде хотят в 2,5 раза повысить штраф за парковку на газонеСмотреть фотографии
19:29
Депутат гордумы Дмитрий Крылов оштрафован в Волгограде за публикацию с экстремистским клипомСмотреть фотографии
19:03
«Во, гля, цены!»: в Волгограде речная рыба по стоимости перегнала краснуюСмотреть фотографии
18:31
В Волгограде выявлены точки продажи смертельно опасного сидраСмотреть фотографии
17:49
«Ждем новую машину»: прибывшая в заливаемый фекалиями Котово спецтехника вышла из строяСмотреть фотографии
17:29
Балет — виртуальный, эмоции — настоящие: дополненная реальность в поддержку нового сериалаСмотреть фотографии
16:47
«Уже построили две дамбы»: чиновники Калача-на-Дону подготовились к эвакуации жителей из-за наводненияСмотреть фотографии
16:19
Здание цеха волгоградского металлургического предприятия украсило юбилейное граффитиСмотреть фотографии
16:18
«Он уже ликвидирован»: в хуторе Волгоградской области волк убил тринадцать ягнятСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
Волгоградец сбросил гантель на иномарку со второго этажаСмотреть фотографии
15:40
Глава района Волгоградской области оказался на кладбище с рухнувшим штакетникомСмотреть фотографии
15:33
Выдавившей мужчине глаза волгоградке дали 6 лет колонииСмотреть фотографии
15:11
РПН оценил ситуацию с алкоголем в Волгограде после массовых отравлений сидромСмотреть фотографии
15:02
В Волжском женщина воткнула кухонный нож в спину уходящего из дома супругаСмотреть фотографии
14:34
Ушел одним из первых. В Волжском простились с мобилизованным фотографом Владимиром ЯкимовымСмотреть фотографии
13:57
В Волгограде сорвался июньский концерт Арбениной и «Ночных снайперов»Смотреть фотографии
13:56
Банк «Открытие»: жители ЮФО считают, что хорошее знание русского языка влияет на доходы и карьеруСмотреть фотографии
12:38
Андрей Бочаров назвал критической ситуацию на коммунальных сетях ВолгоградаСмотреть фотографии
12:22
СК: задержанного за насилие над школьницей волгоградца подозревают в других эпизодахСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
Волгоградский «Ротор» вошел в пятерку самых посещаемых клубов по итогам сезонаСмотреть фотографии
12:08
ТМК создает экспериментальную карбоновую ферму на ВТЗСмотреть фотографии
12:05
«Поначалу пугаются»: в Волгоградской области появился спрос на антидроновые ружьяСмотреть фотографии
11:15
Волгоградцы выбрали территории для благоустройства в 2024 годуСмотреть фотографии
10:22
В аэропорту Волгограда досмотрели 100 самолетовСмотреть фотографии
09:37
Пригожин высказался о вербовке в ЧВК «Вагнер» осужденного за теракт генерала СК МузраеваСмотреть фотографии
09:23
Под Волгоградом 15-летний подросток на электросамокате въехал в иномаркуСмотреть фотографии
 