В Волжском женщина воткнула кухонный нож в спину уходящего из дома супруга

Происшествия 06.06.2023 15:02
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06.06.2023 15:02
Семейный конфликт с поножовщиной произошел в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в причинении тяжких телесных повреждений с применением оружия подозревается 26-летняя женщина, которая ранее уже имела судимость.
Установлено, что волжанка ударила кухонным ножом в спину своего 25-летнего мужа, который после ссоры принял решение уйти из дома. Женщина пыталась его удержать, но когда поняла, что не может с ним справиться, схватилась за нож. Известно, что супруги вместе выпивали и поругались на бытовой почве.
Примечательно, что после случившегося семейная пара решила скрыть правду о ранении. Женщина выбежала на улицу и попросила прохожего вызвать скорую помощь ее супругу, на которого якобы напали. Нож она выбросила. Прибывшими врачами пострадавший был госпитализирован.
В ходе общения с полицейскими женщина созналась в содеянном, рассказав об обстоятельствах происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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