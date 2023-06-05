Под Волгоградом дворовая собака напала на 10-летнюю девочку

Происшествия 05.06.2023 15:54
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05.06.2023 15:54
Дворовая собака искусала 10-летнюю девочку в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, животное напало на ребенка в поселке Колхозная Ахтуба в Среднеахтубинском районе.
Происшествие случилось в минувшие выходные. О покусанном ребенке в полицию сообщили медики. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают владельца агрессивного животного.
На данный момент известно, что на девочку, которая находилась на улице, напала собака, которая выбежала из калитки соседнего домовладения. Ребенка доставили в больницу Среднеахтубинского района с множественными укушенными ранами правого предплечья и ягодичной области.
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