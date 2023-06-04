В Советском районе Волгограда накануне около 05.00 в одном из СНТ кроссовер съехал в кювет и протаранил бетонную плиту. Как сообщает V102.RU, после инцидента водитель иномарки сбежал, бросив в машине свою 28-летнюю спутницу.

— По предварительным данным, неустановленный водитель за рулем автомобиля KIA Sportage напротив дома № 72 по улице Бульвар Сиреневый СНТ «Природа» потерял управление и съехал в кювет, с последующим наездом на бетонную плиту, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в областном главке МВД, водитель скрылся с места аварии, ведется розыск. В результате дорожного происшествия получила травмы 28-летняя пассажирка KIA Sportage, ее доставили в больницу.

Фото: архив ИА «Высота 102»