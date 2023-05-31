В Волгограде водитель разбил ключом стекла из-за тонировки: видео

В Дзержинском районе Волгограда накануне водитель легковушки, остановленный полицейскими из-за излишней тонировки, кардинально решил проблему. Как сообщает V102.RU, 21-летний автолюбитель разбил стекла автомобиля баллонным ключом.

Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, согласно техрегламенту разрешена любая тонировка заднего стекла машины, тонировка задних боковых стекол также может производиться без каких-либо ограничений.





— На верхнюю часть лобового стекла может быть наклеена тонировочная полоса шириной 14 сантиметров или менее, на которую не распространяются ограничения по светопропусканию, — пояснили в областном главке МВД. — На ветровое стекло может быть наклеена прозрачная пленка, светопропускание которой должно превышать 70%. Такой же процент светопропускания разрешен для передних боковых стекол.

Вопреки всем ограничениям, остановленная машина была затонирована, что называется «наглухо». Полицейские при помощи специального прибора замерили светопропускание стекол, чем изрядно расстроили хозяина авто. Мужчина принялся сдирать пленку, однако затем полицейские установили, что цвет стекол машины не отвечают требованиям ГОСТа. Молодой человек подошел к вопросу кардинально — вытащил из багажники баллонный ключ и принялся крушить автомобиль.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области