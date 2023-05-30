Андрей Бочаров поручил благоустроить улицу Краснознаменскую в Волгограде





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу комплексно подойти к вопросу восстановления пешеходных связей между реконструируемыми социальными объектами на улице Краснознаменской в Центральном районе города-миллионника. Проект благоустройства одной территории от улицы Глубокоовражной до проспекта Ленина будет разработан и реализован в 2024 году, сообщили V102.RU в администрации региона. Об этом заявил глава региона в ходе инспекции реконструкции Дома детства. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу комплексно подойти к вопросу восстановления пешеходных связей между реконструируемыми социальными объектами на улице Краснознаменской в Центральном районе города-миллионника. Проект благоустройства одной территории от улицы Глубокоовражной до проспекта Ленина будет разработан и реализован в 2024 году, сообщили V102.RU в администрации региона. Об этом заявил глава региона в ходе инспекции реконструкции Дома детства.

- В центральной части города находятся и строятся серьёзные социальные объекты. Давайте в следующем году возьмем улицу Краснознаменскую и сделаем её целиком: асфальтовое покрытие, трамвайные пути, вся пешеходная зона от Глубокоовражной до пр. Ленина с малыми формами, озеленением. Не будем размениваться и частями делать. А в течение следующего года завершим все работы. Попрошу вас представить предложения, - сказал губернатор. - В центральной части города находятся и строятся серьёзные социальные объекты. Давайте в следующем году возьмем улицу Краснознаменскую и сделаем её целиком: асфальтовое покрытие, трамвайные пути, вся пешеходная зона от Глубокоовражной до пр. Ленина с малыми формами, озеленением. Не будем размениваться и частями делать. А в течение следующего года завершим все работы. Попрошу вас представить предложения, - сказал губернатор.

Андрей Бочаров оценил и ход работ по реконструкции Дома детства. Ежедневно на объекте трудятся порядка сотни специалистов. Несмотря то, что в ходе демонтажа изношенных конструкций были выявлены серьёзные дефекты, которые потребовали дополнительных проектных и инженерных решений, работы идут в графике. Общий процент готовности – 70%. Уже проложены коммуникации, внутренняя отделка ведётся уже во всех помещениях. Андрей Бочаров оценил и ход работ по реконструкции Дома детства. Ежедневно на объекте трудятся порядка сотни специалистов. Несмотря то, что в ходе демонтажа изношенных конструкций были выявлены серьёзные дефекты, которые потребовали дополнительных проектных и инженерных решений, работы идут в графике. Общий процент готовности – 70%. Уже проложены коммуникации, внутренняя отделка ведётся уже во всех помещениях.

Андрей Бочаров поставил задачу до конца года завершить общестроительные работы, установить необходимое оборудование. Андрей Бочаров поставил задачу до конца года завершить общестроительные работы, установить необходимое оборудование.

- В сентябре-октябре мы встретимся здесь на объекте, чтобы ещё раз посмотреть и определиться со сроками ввода в эксплуатацию. Попрошу вас пригласить представителей творческого коллектива кукольного театра. Предложения, которые они сформулировали были учтены в проекте. По завершению общестроительных работ важно, чтобы они включились в запуск жизни Дома детства, - заявил глава региона.

Напомним, решение о передаче кинотеатра «Победа» в региональную собственность и его дальнейшей модернизации Андрей Бочаров принял на встрече с молодёжью. Инициативу губернатора поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова. Создание многофункционального детского центра в бывшем кинотеатре «Победа» — совместная работа федерального ведомства и региона в рамках нацпроекта «Культура». Её завершение объединит в Территорию Детства реконструируемый цирк, возрождённые ГДЮЦ с детской железной дорогой, благоустраиваемые Сурский сквер и горсад. Напомним, решение о передаче кинотеатра «Победа» в региональную собственность и его дальнейшей модернизации Андрей Бочаров принял на встрече с молодёжью. Инициативу губернатора поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова. Создание многофункционального детского центра в бывшем кинотеатре «Победа» — совместная работа федерального ведомства и региона в рамках нацпроекта «Культура». Её завершение объединит в Территорию Детства реконструируемый цирк, возрождённые ГДЮЦ с детской железной дорогой, благоустраиваемые Сурский сквер и горсад.

Фото администрации Волгоградской области