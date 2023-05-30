Андрей Бочаров поручил благоустроить улицу Краснознаменскую в Волгограде

Общество 30.05.2023 10:16
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30.05.2023 10:16
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу комплексно подойти к вопросу восстановления пешеходных связей между реконструируемыми социальными объектами на улице Краснознаменской в Центральном районе города-миллионника. Проект благоустройства одной территории от улицы Глубокоовражной до проспекта Ленина будет разработан и реализован в 2024 году, сообщили V102.RU в администрации региона. Об этом заявил глава региона в ходе инспекции реконструкции Дома детства.
- В центральной части города находятся и строятся серьёзные социальные объекты. Давайте в следующем году возьмем улицу Краснознаменскую и сделаем её целиком: асфальтовое покрытие, трамвайные пути, вся пешеходная зона от Глубокоовражной до пр. Ленина с малыми формами, озеленением. Не будем размениваться и частями делать. А в течение следующего года завершим все работы. Попрошу вас представить предложения, - сказал губернатор.
Андрей Бочаров оценил и ход работ по реконструкции Дома детства. Ежедневно на объекте трудятся порядка сотни специалистов. Несмотря то, что в ходе демонтажа изношенных конструкций были выявлены серьёзные дефекты, которые потребовали дополнительных проектных и инженерных решений, работы идут в графике. Общий процент готовности – 70%. Уже проложены коммуникации, внутренняя отделка ведётся уже во всех помещениях.
Андрей Бочаров поставил задачу до конца года завершить общестроительные работы, установить необходимое оборудование.
- В сентябре-октябре мы встретимся здесь на объекте, чтобы ещё раз посмотреть и определиться со сроками ввода в эксплуатацию. Попрошу вас пригласить представителей творческого коллектива кукольного театра. Предложения, которые они сформулировали были учтены в проекте. По завершению общестроительных работ важно, чтобы они включились в запуск жизни Дома детства, - заявил глава региона.
Напомним, решение о передаче кинотеатра «Победа» в региональную собственность и его дальнейшей модернизации Андрей Бочаров принял на встрече с молодёжью. Инициативу губернатора поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова. Создание многофункционального детского центра в бывшем кинотеатре «Победа» — совместная работа федерального ведомства и региона в рамках нацпроекта «Культура». Её завершение объединит в Территорию Детства реконструируемый цирк, возрождённые ГДЮЦ с детской железной дорогой, благоустраиваемые Сурский сквер и горсад.
Фото администрации Волгоградской области
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