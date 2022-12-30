Инспекторы нагрянули с проверкой в кинотеатр «Победа» в Волгограде









Инспекция госстройнадзора региона проверила историческое здание кинотеатра «Победа» в Волгограде, где проводятся работы по его реконструкции, сообщает ИА «Высота 102».

- В настоящее время на объекте ведутся кровельные работы, прокладка наружных инженерных сетей, внутренние отделочные работы, - рассказали в инспекции. - В ходе проверки выполнен визуальный осмотр объекта, изучена исполнительно-техническая документация. По результатам проведенной проверки, инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской области нарушений градостроительного законодательства не выявлено.

Реконструкция исторического здания в центре Волгограда должна завершиться в октябре 2023 года. После окончания работ здесь разместится кукольный театр. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, известно как «Училище Кулибина/кинотеатр «Победа»/, 1895г., рек.1948г., архитектор Е.И.Левитан».

Его построили в 1895 году. Существующий облик здания, разрушенного в период Великой отечественной войны, сформировался после реконструкции в 1948 году. Тогда этажность здания изменилась, была выполнена отделка в стиле «классицизма».

Проектной документацией предусматривается размещение на первом этаже большого зрительного зала, помещения касс, гардероба, комнат для персонала, складов, санитарных помещений, буфета. На втором этаже расположится малый зрительный зал, административные помещения, санитарные комнаты и другое. На третьем этаже разместятся кружковые помещения для детского творчества.

Заказчиком объекта является Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Управление капитального строительства».

Фото из архива ИА «Высота 102»