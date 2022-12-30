Общество

Инспекторы нагрянули с проверкой в кинотеатр «Победа» в Волгограде

Общество 30.12.2022 08:51
0
30.12.2022 08:51



Инспекция госстройнадзора региона проверила историческое здание кинотеатра «Победа» в Волгограде, где проводятся работы по его реконструкции, сообщает ИА «Высота 102».
- В настоящее время на объекте ведутся кровельные работы, прокладка наружных инженерных сетей, внутренние отделочные работы, - рассказали в инспекции. - В ходе проверки выполнен визуальный осмотр объекта, изучена исполнительно-техническая документация. По результатам проведенной проверки, инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской области нарушений градостроительного законодательства не выявлено.
Реконструкция исторического здания в центре Волгограда должна завершиться в октябре 2023 года. После окончания работ здесь разместится кукольный театр. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, известно как «Училище Кулибина/кинотеатр «Победа»/, 1895г., рек.1948г., архитектор Е.И.Левитан».
Его построили в 1895 году. Существующий облик здания, разрушенного в период Великой отечественной войны, сформировался после реконструкции в 1948 году. Тогда этажность здания изменилась, была выполнена отделка в стиле «классицизма».
Проектной документацией предусматривается размещение на первом этаже большого зрительного зала, помещения касс, гардероба, комнат для персонала, складов, санитарных помещений, буфета. На втором этаже расположится малый зрительный зал, административные помещения, санитарные комнаты и другое. На третьем этаже разместятся кружковые помещения для детского творчества.
Заказчиком объекта является Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Управление капитального строительства».
Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.12.2022 10:26
Общество 30.12.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 10:26
Общество 30.12.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 10:02
Общество 30.12.2022 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 08:26
Общество 30.12.2022 08:26
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2022 21:00
Общество 29.12.2022 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2022 20:31
Общество 29.12.2022 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2022 16:30
Общество 29.12.2022 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2022 15:23
Общество 29.12.2022 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2022 14:59
Общество 29.12.2022 14:59
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2022 14:12
Общество 29.12.2022 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2022 13:31
Общество 29.12.2022 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2022 12:03
Общество 29.12.2022 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2022 11:29
Общество 29.12.2022 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2022 11:28
Общество 29.12.2022 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2022 10:58
Общество 29.12.2022 10:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:26
В Волгограде вспоминают погибших во взорванном 30 декабря троллейбусеСмотреть фотографии
10:26
«План Ломоносова»: что будет происходить в ЦПКиО Волгограда с 2 по 9 январяСмотреть фотографии
10:17
С 1 января 2023 года МРОТ в Волгоградской области вырастет до 17518 рублейСмотреть фотографии
10:02
Волгоградские библиотекари связали из пряжи праздничную ёлкуСмотреть фотографии
09:32
В Михайловке «Лада Приора» с 20-летним водителем протаранила столбСмотреть фотографии
08:51
Инспекторы нагрянули с проверкой в кинотеатр «Победа» в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:26
Роспотребнадзор советует волгоградцам больше пить в новогоднюю ночь: но не алкогольСмотреть фотографии
21:00
В Волгоградской области 30 декабря ожидаются мокрый снег и гололедСмотреть фотографии
20:31
В Волгоградской области арендуют 100 дорожных камер за 801 миллион рублейСмотреть фотографии
19:21
В Волгограде арестовали машины должников на парковке ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
18:12
«Я их не боюсь»: жителя Волгоградской области оштрафовали за черную метку на здании администрацииСмотреть фотографии
17:56
Житель Волгоградской области похитил 1,5 км проводов на 10-киловольтной линииСмотреть фотографии
16:30
Указом Путина еще десять волгоградцев представлены к ордену Мужества посмертноСмотреть фотографии
15:23
Военные из Волгоградской области опробуют в зоне СВО новые внедорожникиСмотреть фотографии
14:59
Владимир Федоров назначен управляющим нового Социального фонда в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:47
«От следствия и суда не скрывается»: подозреваемый в убийстве беременной волгоградки попросился домойСмотреть фотографии
14:12
Это впечатляюще! В Сети появилось ускоренное видео съемки надвижки моста ВДСК под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:37
Что Tele2 предложила клиентам в 2022 годуСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде утвердили график работы аварийных служб на случай новогодних аварийСмотреть фотографии
13:18
Волгоградцы с особенностями здоровья смогут бесплатно обучится востребованной ИТ-профессииСмотреть фотографии
12:50
В Волжском таксист бросил 90-летнюю пассажирку с переломамиСмотреть фотографии
12:05
В Волжском вынесли приговор за убийство в драке у пивбараСмотреть фотографии
12:03
Губернатор Бочаров встретился с начальником военного гарнизонаСмотреть фотографии
11:29
Роспотребнадзор предостерег волгоградцев от перееданияСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области дети из Донбасса получают подарки ДетфондаСмотреть фотографии
11:08
Крестьянин в Волгоградской области угнал «Ниву» у фермераСмотреть фотографии
10:58
Бочаров подписал постановление об увеличении прожиточного минимума для волгоградцевСмотреть фотографии
10:57
«Нет на них управы»: дизтопливо в Волгоградской области подорожало до 57 рублей за литрСмотреть фотографии
10:36
Следите за остатком: волгоградцам объяснили, как начисляются пени с 1 январяСмотреть фотографии
10:15
Как будут работать ТЦ Волгограда на Новый год: графикСмотреть фотографии
 