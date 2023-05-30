О совместном развитии науки и молодежного предпринимательства договорились Сбер и ВолгГТУ





Сбер и Волгоградский государственный технический университет заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на реализацию проектов в образовательной и научной сфере. Кроме того, финансово-кредитная организация и университет объединят усилия по развитию молодежного технологического предпринимательства и поддержке предпринимательских инициатив.

Документ подписали управляющий Волгоградским отделением Сбербанка Наталья Демина и ректор ВолгГТУ Александр Навроцкий.

Банк окажет содействие вузу по продвижению новых компетенций и профессий, расширению возможностей для трудоустройства выпускников, развития практической деятельности студентов в предпринимательской и иных профессиональных сферах.

Сбер также поможет университету в развитии цифровой и материально-технические инфраструктуры, включая технологическую и методологическую поддержку цифровых продуктов ВолгГТУ, в создании новых образовательных технологий и инновационных цифровых моделей образования. В рамках реализации соглашения планируется проводить информационно-событийные мероприятия с привлечением спикеров Сбера по профориентации и вовлечению студентов в передовые направления развития бизнеса, науки и техники.

– ВолгГТУ – ведущий вуз региона, сотрудничество с ним мы ведём уже много лет по различным направлениям. Заключенное соглашение мы рассматриваем как основу для дальнейшего развития сотрудничества и расширения партнёрства в таких сферах, как научно-исследовательская работа, цифровизация, инфраструктурные проекты, – отметила Наталья Демина.

– Сегодня университет готовит высококвалифицированные кадры для решения различных задач повышения цифровой зрелости отраслей экономики и социальной сферы. Сотрудничество со Сбербанком в создании инновационных цифровых моделей образования нам видится своевременным и перспективным. Кроме того, отмечу, что ВолгГТУ участвует в федеральном проекте «Платформа университетского технологического предпринимательства», направленного на раскрытие предпринимательского потенциала молодежи, и уже сегодня в университете реализуется подход «Стартап как диплом». Наше сотрудничество позволит объединить знания, научный опыт и ресурсы для дальнейшего развития молодежного технологического предпринимательства и предпринимательских инициатив, – прокомментировал Александр Навроцкий.



