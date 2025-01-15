ГАИ: 43-летняя волгоградка разбилась на машине с летней резиной

Расследования 15.01.2025 09:11
0
15.01.2025 09:11
«Лада Гранта», на которой сегодня разбилась волгоградка, была «одета» в летнюю резину. Таковы предварительные результаты обследования места происшествия в Тракторозаводском районе. Напомним, утром 15 января иномарка загорелась после столкновения с деревом – женщина погибла.
По уточненным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, смертельная авария произошла на улице Дегтярева в 7-15 ч. 43-летняя водитель не справилась с управлением, в результате автомобиль наехал на бордюрный камень, а затем уже врезался в дерево. Находившиеся с ней в машине дети 14-ти и 17-ти лет госпитализированы.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
В Волгограде инвалид попала в кредитную кабалу прямо в больничной палате15.01.2025 13:39
Расследования 15.01.2025 13:39
Под Волгоградом мужчина из мести бывшей жене попал в ДТП, а потом в колонию15.01.2025 10:37
Расследования 15.01.2025 10:37
Бастрыкин вновь обратил внимание на разрушающееся в Волгограде общежитие «Химпрома»15.01.2025 10:14
Расследования 15.01.2025 10:14
В Волгограде осудили дагестанца за попытку оформить за взятку фиктивную инвалидность14.01.2025 11:30
Расследования 14.01.2025 11:30
СК разберется в обмане семьи участника Бахмутской мясорубки из Волжского14.01.2025 06:03
Расследования 14.01.2025 06:03
Волгоградец по решению суда отдаст государству свою иномарку13.01.2025 20:24
Расследования 13.01.2025 20:24
Двоих волгоградцев осудили за кражу из банкомата 3,8 млн рублей под Новый год13.01.2025 12:18
Расследования 13.01.2025 12:18
Ростовчанина, осужденного в Волгограде за страшную смерть супругов, обязали содержать их детей13.01.2025 11:19
Расследования 13.01.2025 11:19
Облздрав сообщил о состоянии пострадавших в автокатастрофе под Волгоградом13.01.2025 10:30
Расследования 13.01.2025 10:30
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения 11-летнего школьника12.01.2025 18:41
Расследования 12.01.2025 18:41
Под Волгоградом взяли под стражу проломившего череп подруге рецидивиста12.01.2025 17:51
Расследования 12.01.2025 17:51
В Фролово юный геймер задонатил мошеннику с карты бабушки более 120 тысяч рублей12.01.2025 12:59
Расследования 12.01.2025 12:59
В Волжском нашли бородача, разгромившего арт-объекты на площади Ленина11.01.2025 21:07
Расследования 11.01.2025 21:07
Под Волгоградом задержали проломившего череп приятельнице рецидивиста11.01.2025 13:42
Расследования 11.01.2025 13:42
В лесничестве ответили на подозрения в незаконной вырубке и продаже леса10.01.2025 19:50
Расследования 10.01.2025 19:50