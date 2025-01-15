Страшное зарево над НПЗ сняли волгоградцы

Происшествия 15.01.2025 08:46
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15.01.2025 08:46
Волгоградцы сняли на видео зарево страшного пожара в промзоне Красноармейского завода, где находится нефтеперерабатывающий завод. По свидетельствам очевидцев, он вспыхнул 15 января около четырех часов утра.
Информация уточняется в экстренных службах. В ГУ МЧС по Волгоградской области пока не прокомментировали происшествие.
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