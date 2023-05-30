Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль дело о гибели троих человек от ядовитых паров

Устранить засор в канализационной трубе 38-летняя хозяйка попросила своего 34-летнего сожителя, передав ему для этого бутылку с жидкостью, предположительно, с серной кислотой. Спустившись в погреб дома, мужчина залил жидкость в трубу, после чего произошла химическая реакция, в результате которой стали выделяться опасные пары. Вдохнув ядовитый воздух, мужчина потерял сознание. Чтобы спасти сожителя, женщина позвала свою 61-летнюю мать и 50-летнего соседа, с которыми она спустилась в погреб. Однако, находясь в погребе, они потеряли сознание и скончались в результате отравления. Выжить удалось лишь 34-летнему мужчине. Он пришел в сознание и смог самостоятельно выбраться из подвала и позвать на помощь. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.