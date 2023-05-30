Расследования

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль дело о гибели троих человек от ядовитых паров

Расследования 30.05.2023 10:40
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30.05.2023 10:40


Прокуратурой Волгоградской области взят на контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели троих человек в Даниловском районе. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Даниловского района Волгоградской области Николай Синенко, сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. 
Напомним, трагедия в одном из частных домов улицы Центральная произошла накануне около 18-30 ч. При попытке очистки септика погибли 61-летняя хозяйка дома, ее 38-летняя дочь и 50-летний сосед. 

Устранить засор в канализационной трубе 38-летняя хозяйка  попросила своего 34-летнего сожителя, передав ему для этого бутылку с жидкостью, предположительно,  с серной кислотой. Спустившись в погреб дома, мужчина залил жидкость в  трубу, после чего произошла химическая реакция, в результате которой стали выделяться опасные пары. Вдохнув ядовитый воздух, мужчина потерял сознание. Чтобы спасти сожителя, женщина позвала свою 61-летнюю мать и 50-летнего соседа, с которыми она спустилась в погреб. Однако, находясь в погребе, они потеряли сознание и скончались в результате отравления. Выжить удалось лишь 34-летнему мужчине. Он пришел в сознание и смог самостоятельно выбраться из подвала и позвать на помощь. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. 
Фото прокуратуры Волгоградской области

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