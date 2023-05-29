Происшествия

Под Волгоградом двоих мужчин поймали на краже 3 тонн металла из вагона

Происшествия 29.05.2023 10:48
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29.05.2023 10:48


Сотрудниками Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте задержаны двое мужчин, которые пытались совершить хищение металлолома на станции Разгуляевка в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU  в ведомстве, жители Городищенского района под покровом сумерек  проникли на территорию станции и залезли в полувагон грузового поезда. Злоумышленники успели сбросить с платформы почти три тонны лома черных металлов. Похищенное они планировали сдать в пункт приема металлолома. 
Сумма ущерба, причинённого собственнику, составила почти 65 тысяч рублей.
Следователем следственного отдела Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчинам грозит срок до пяти лет. С них взята подписка о явке к следователю. 

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