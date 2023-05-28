«Упустили птицу счастья»: волгоградский «Ротор» на выезде уступил «Чайке» со счетом 1:2





Надежды экспертов и самих игроков «Ротора» на удачное выступление в Песчанокопском не оправдались. Волгоградский клуб сегодня, 28 мая, на выезде уступил «Чайке» со счётом 1:2 в предпоследнем туре первенства второй лиги. Как сообщает V102.RU, это всего лишь второе поражение сине-голубых нынешней весной. Надежды экспертов и самих игроков «Ротора» на удачное выступление в Песчанокопском не оправдались. Волгоградский клуб сегодня, 28 мая, на выезде уступил «Чайке» со счётом 1:2 в предпоследнем туре первенства второй лиги. Как сообщает V102.RU, это всего лишь второе поражение сине-голубых нынешней весной.

Перед сегодняшним поединком «Ротор» имел шансы обогнать лидирующий «Черноморец» из Новороссийска. Для этого должно было сложиться, чтобы в двух последних встречах моряки набрали не больше одного очка. Ну а волгоградцам обязательно нужно было одержать две виктории на финише.Начало игры с песчанокопцами для гостей выдалось удачным. На 4-й минуте футболист хозяев отдал пас вышедшему далеко вратарю, который тот не смог обработать должным образом и мяч отскочил на ногу Артёму Максименко, переигравшему оппонента и поразившему уже пустые ворота. Можно сказать, что этим голом Максименко отпраздновал свой 25-й день рождения, который был у нашего нападающего накануне.Волгоградцы имели отличную возможность увеличить преимущество через десять минут. После розыгрыша углового Алексей Бутаревич навесил в штрафную, где мяч принял Сергей Обивалин и откатил его на Ризвана Умарова. Форвард нанёс опасный удар с близкого расстояния, но на пути игрового снаряда встал защитник «Чайки» и спас свою команду от вероятного гола. Некоторые игроки «Ротора» схватились за голову, испытывая разочарование от нереализованного момента.На 32-й минуте Максименко получил проникающую передачу от Умарова и убежал на противостояние с вратарём. Однако прям перед самым нанесением удара Артёму успел помешать футболист «Чайки», в результате чего мяч в створ не попал. Затем сам Умаров мог отличиться, но оборона песчанокопцев успешно отвела угрозу от своих ворот. В свою очередь, у наших соперников тоже имелось несколько возможностей забить гол. Тем не менее удача в начале встречи от них отвернулась.Отметим, что в первом тайме было много контактной борьбы и единоборств. В результате чего Илья Сафронов после схватки за мяч получил травму и на 40-й минуте покинул поле. Вместо него вышел Дмитрий Мичуренков. Доставалось в первые 45 минут и Даниле Пелиху. Его в перерыве заменил другой защитник Глеб Шильников.Во второй половине подопечные Алексея Стукалова, потратившие много сил на активную игру c прессингом, избрали контратакующую тактику. Хозяева могли отличиться на 49-й минуте. Голкипер сине-голубых Сергей Самок вовремя выскочил из ворот и не дал нанести оппоненту прицельный опасный удар. Вскоре ещё один футболист «Ротора» Ризван Умаров травмировался и вместо него на поле вышел Ризван Ахмедханов.Переломный момент в матче случился на 72-й минуте. Сергей Обивалин нарушил правила, получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Оказавшись в большинстве, песчанокопцы усилили давление на оставшуюся в меньшинстве защиту волгоградцев. И, к сожалению для поклонников гостей, хозяева сумели перевернуть ход поединка. «Стая» воспользовалась брешью в обороне соперника и забила два безответных гола.Сначала на 76-й минуте от футболиста коллектива из Ростовской области последовал пас в центр штрафной, где другому игроку «Чайки» осталось попасть точно в цель с близкого расстояния. Что ему и удалось. Затем в самом конце основного времени с левого фланга отправилась навесная подача, которую замкнул в падении представитель клуба из Песчанокопского и отправил победный мяч в сетку ворот Сергея Самка. До окончания встречи счёт не изменился. 2:1 - победа «Чайки» и теперь они опережают "Ротор" на одно очко в турнирной таблице. А «Черноморец» обыграл «Биолог-Новокубанск» и стал чемпионом второй лиги.Теперь в заключительной игре сезона «Ротор» 4 июня на Волгограде Арене примет «Кубань-Холдинг». «Чайка» сыграет в гостях с «Биологом». Тогда и решится судьба итогового второго места в первенстве.