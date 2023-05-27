Расследования

После интимного видео с кадетом под Волгоградом задержали подростка

Расследования 27.05.2023 09:00
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27.05.2023 09:00

В Волгоградской области в одной из школ 14-летний ученик насиловал младшеклассников. Как стало известно V102.RU от собственного источника знакомого с ситуацией, насилие проходило в стенах образовательного учреждения Березовского сельского поселения Даниловского района. 

По словам источника, несовершеннолетний снимал свои извращения на видео и после рассылал друзьям. Один из таких роликов увидела мать одного из учеников школы, которая и забила тревогу. 

— 14-летний подросток учится в кадетском классе. Точное количество эпизодов неизвестно. Сейчас его задержали и забрали в другой район, — рассказал собеседник информагентства.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», мать задержанного подростка воспитывает еще двух девочек. Женщина работала в лаборатории сельскохозяйственной организации ВАПК. После того, как все всплыло наружу, ее тут же уволили.  

— Мать мальчика ни с кем не живет, она не замужем. Местные после огласки буквально хотят ее растерзать. Говорят, чтобы забирала своего извращенца и убиралась отсюда. Грозят расправой, — добавил собственный источник «Высоты 102». 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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