Расследования

В Волгограде 52-летнего растлителя детей приговорили к 4 годам

Расследования 14.02.2023 15:56
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14.02.2023 15:56

Красноармейский районный суд Волгограда вынес приговор мужчине, который на протяжении двух лет пугал детей и их родителей обнаженкой. 52-летний Владимир Г. получил четыре года лишения свободы по обвинению по ч.2 ст. 135 – совершение развратных действий, совершенных в отношении лица старше 12 лет, но младше 14-ти. Решение суда еще не вступило в законную силу.



Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, которые выступили свидетелями и потерпевшими на процессе, 3 февраля им стало известно, что адвокат осужденного пытается обжаловать приговор – требует оправдать своего подзащитного и направить дело на новое рассмотрение в новом составе суда. 

Тогда нам придется менять место жительства – наши дети и так получили психологические травмы, поэтому допустить его оправдания и возращения мы не сможем. Судебный процесс дался нам очень тяжело, – рассказали волгоградцы. – Ведь речь шла о наших детях, которые вынуждены были длительное время жить рядом с мужчиной с явными сексуальными отклонениями. Когда его осудили, мы вздохнули с облегчением. Но надолго ли? Его адвокат уже заявила, что будет обжаловать приговор. А от ее поведения на суде мы до сих пор не можем отойти. Женщина, у которой, наверняка, есть свои дети, пыталась убедить суд, что ее подзащитный – нормальный человек, а со спущенными штанами ходил по двору, потому что просто «хотел справить нужду». Мы собираемся написать на нее жалобу в адвокатскую коллегию. 

Напомним,  об этой вопиющей истории ИА «Высота 102» рассказывало в публикации «Это животное»: в Волгограде сексуальный извращенец два года терроризирует детей". Жители дома №44 по проспекту Столетова не знали, как оградить своих детей от бывшего жильца дома, который, по их словам,  устраивал оргии со своим любовником прямо в подъезде и приставал к несовершеннолетним, в том числе и к мальчикам. 

По двору мужчина предпочитал передвигаться со спущенными штанами, а также, по словам жильцов, совершал сексуальные надругательства над кошками и собаками. Как рассказывали жители, они вынуждены были нанимать сопровождающих, чтобы те  встречали детей со школы и заводили в квартиры. 

После очередной сцены, когда ненормальный снял штаны и пошел на детей, жители вызвали полицейских. Мужчину задержали, а через полгода он выслушал приговор. 

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