Расследования

Снимали на видео: 22-летний волгоградец под угрозой убийства стал жертвой двух извращенцев

Расследования 25.08.2022 11:18
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25.08.2022 11:18


Во Фроловский городской суд поступили материалы уголовного дела в отношении двоих местных жителей, обвиняемых по целому ряду тяжких статей, в том числе и в довольно изощренном вымогательстве. Как стало известно ИА «Высота 102», рэкетиры угрожали своей жертве распространить видео интимного характера, если они не получат больше полумиллиона рублей. 

— Сам конфликт начался еще летом 2021 года. 24-летний фроловчанин пустил к себе домой своего 22-летнего знакомого. У последнего были проблемы в семье. После того, как приятель пожил у него несколько месяцев, из дома якобы пропали больше 500 тысяч рублей, — рассказал информагентству собственный источник в правоохранительных органах. — 22-летний парень перестал выходить на связь, а чуть позже уехал из Фролово. 24-летний хозяин дома затаил обиду. 

Как уточнил наш собеседник, в октябре прошлого года подозреваемый в краже денег вернулся в город. Его бывший друг узнал об этом и решил вернуть пропавшую наличность. Хозяин дома связался по телефону со своим 23-летним другом и предложил последнему помочь ему в решении щекотливого вопроса. Друзья решили похитить непорядочного должника. 

24-летний фроловчанин в соцсетях под вымышленным именем связался с должником и предложил последнему работу. Тот сразу согласился и подъехал днем 13 октября прошлого года к заброшенному строению, расположенному напротив дома № 8 по улице Мелиораторов.

Парни встретились внутри заброшки. Фроловчанин напомнил своему знакомому о прошлых делах и три раза ударил своего оппонента в голову и туловище. Потерпевший упал на землю, а затем внутри появился 23-летний друг фигуранта дела, вызвавшийся помочь в решении денежного вопроса. 

— Затем избитого посадили на заднее сиденье в машину Renault Megane III и отвезли жертву севернее хутора Калиновский, — сообщил собеседник ИА «Высота 102». — Друг 24-летнего парня, находясь сзади, во время поездки периодически бил должника, нанося удары кулаками по телу. — Приехав на заранее выбранное место, злоумышленники продолжили избивать должника руками и ногами, а потом стали угрожать своей жертве расправой, требуя, чтобы 22-летний парень начал себя удовлетворять. Процесс они сняли на видео, чтобы в дальнейшем шантажировать потерпевшего и быстрее получить требуемую сумму. 

По словам собеседника информагентства, они полностью подчинили себе жертву и заставили потерпевшего выпить собственную семенную жидкость. 

— При этом ему угрожали убийством, если он откажется выполнять их требования. Затем потерпевшему поставили условие — он должен передавать по 3000 рублей ежедневно в течение полугода, иначе видео попадет в Сеть, — пояснил собственный источник. — Также 24-летний фроловчанин пригрозил убить своего бывшего приятеля, если последний обратится в полицию. Однако пострадавший вскоре после случившегося уехал из Фролово, сменил номер телефона и удалил все свои аккаунты в соцсетях. Спустя некоторое время 22-летний парень обратился в правоохранительные органы.

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