Общество

«Бесились и зажигали»: волгоградские выпускники после линеек оторвались в ЦПКиО

Общество 23.05.2023 21:42
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23.05.2023 21:42


Сегодня сотни волгоградских выпускников провели бурный вечер в ЦПКиО. Как сообщает корреспондент V102.RU, ближе к шести часам вечера в парке уже было многолюдно. Стайки девчонок с молодыми людьми собрались ближе к сцене, где местные исполнители перепевали известные молодежные хиты.

От обычных посетителей парка выпускников легко можно было отличить по разноцветным лентам – и на нарядных платьях, и на обычных футболках. Дресс-код не требовался – кто-то пришел в кедах и джинсах, кто-то – в вечерних нарядах и на шпильках или в школьной форме с белыми фартуками и белыми рубашками, а некоторые – в весьма откровенном прикиде и с разноцветными волосами. Причем многие выпускники решили повеселиться вместе со своими питомцами.

Разное восприятие мира объединила общая дискотека. Охладила пыл молодой и задорной публики пенная вечеринка.

Пенные шары ловили и кидали, как положено, с визгом и криком. Устоять не месте было не возможно – первые майские комары с удовольствием вонзали свое жало в разгоряченных выпускников.

Поэтому очередь, которая выстроилась к продавцам мороженого и прочих вкусностей, все время подпрыгивала и похлопывала себя по всем частям тела.
О будущем все говорили весело.

«Останусь в Волгограде», «Вы что, конечно, в Москву!», «Еще не знаю, Москва или Питер», «Пойду в армию», - так отвечали мальчишки и девчонки на вопрос нашего корреспондента, что будет после ЕГЭ. Но никто не сомневался – будет все.

Обычные посетители парка с легкой грустью наблюдали за веселящейся молодежью и, наверняка, вспоминали свой выпускной, который, конечно же, был другим. И невозможно сказать, лучше он был или хуже. Выпускной – это ведь бывает только один раз.








Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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