Под Волгоградом мужчина облил приятеля бензином и поджег

В Ленинском районе задержали мужчину, который поджег своего знакомого. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, шокирующий случай произошел 21 мая в Ленинске. В районную больницу от одного из домов, расположенного на ул. Чернышевского, с термическими ожогами был госпитализирован 32-летний мужчина. Об этом медики сообщили в полицию.

выяснилось, ожоги пострадавший получил после застолья со своим 46-летним знакомым. Приятели после изрядной дозы спиртного повздорили и ссора переросла в драку. После чего хозяин квартиры взял канистру с бензином, облил собутыльника горючей жидкостью и поджег.

Подозреваемый в нанесении увечий пострадавшему уже задержан.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области