Экология

Росводресурсы сворачивают рыбную полку на волгоградском гидроузле с 22 мая

Экология 22.05.2023 08:28
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22.05.2023 08:28


Росводресурсы с сегодняшнего дня  уменьшают объемы сброса воды на Волжской ГЭС, постепенно сворачивая рыбную полку. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, так, с 22 мая объем сбрасываемой через гидроагрегаты воды составит уже 15 тысяч кубометров в секунду, тогда как накануне он был  на 1 тысячу больше. К нижней границе спецпопуска – 5000 кубических м/сек, Волжская  ГЭС подойдет 1 июня и в таком режиме  будет работать до 10 июня.
Ранее, напомним, Росводресурсы увеличили на 2 дня период так называемой рыбкой полки для создания благоприятных условий для рыбного хозяйства в низовьях Волги, когда волгоградский гидроузел работал с повышенными расходами. 
В федеральном ведомстве утверждали, что в Волго-Ахтубинской пойме оптимально наполнены ерики, протоки  и озера. 

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