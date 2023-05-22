Погрязший в долгах «Ситиматик-Волгоград» пошел в наступление на прокуратуру21.05.2023 11:46
С птицефабрики в Волгоградской области взыскали за перепревший помет 1,2 млн рублей19.05.2023 10:44
Росводресурсы продлили рыбную полку на волгоградском гидроузле18.05.2023 21:06
«Утром куча еще была»: в Волгоградской области чиновники проснулись и встали на борьбу с мусором18.05.2023 13:34
Собирают в кучи и грузят в самосвал: под Волгоградом убирают прибитый к берегу мусор18.05.2023 07:46
Росприроднадзор раскрыл причину образования нефтяного болота в Волгоградской области17.05.2023 20:07
Волгоградцы приняли участие в экологическом марафоне16.05.2023 15:46
На прудах-испарителях, накопителях в Светлоярском районе вновь высадился десант орнитологов16.05.2023 12:19
Ученые-биологи начали очередной мониторинг состояния орнитологической фауны уникальных искусственных гидротехнических сооружений АО «КАУСТИК» . Специалисты Волгоградской общественной организации «Региональный центр по изучению и сохранению биоразнообразия» начали исследовать видовой состав и условия...