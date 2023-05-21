Спорт

«Домой, в суперлигу!»: волгоградские гандболисты вернулись в элитный российский дивизион

Спорт 21.05.2023 15:49
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21.05.2023 15:49


Волгоградский «Каустик» триумфально вернулся в элитный российский дивизион. В двух  заключительных матчах  высшей лиги  наша гандбольная команда на своей площадке в ФОК «Молодёжный» обыграла прямых конкурентов по таблице «Воронеж» - 33:31 и 29:25 соответственно. Теперь «Каустик» будет вновь выступать в суперлиге, которую покинул в 2021 году, переместившись в высшую лигу.
Перед последним туром соперники химиков лидировали в чемпионате и опережали волгоградцев на 4 очка. Поэтому подопечным Рафаэля Самитова нужно было обязательно одержать победы в обоих поединках, чтобы заполучить долгожданную путёвку в суперлигу. Как и ожидалось,  последний бой оказался поистине самым трудным.
В первой победной для себя игре, прошедшей накануне, «Каустик» повёл в счёте на первых минутах  благодаря точным попаданиям Кирилла Кремнева и Станислава Токмакова.  В дальнейшем первый тайм проходил в равной борьбе. Только дубль игрока хозяев Данилы Иванова в третьей десятиминутке вывел волгоградцев  вперёд с отрывом в два мяча.

Однако воронежцы не отпускали соперников далеко. И, несмотря на то, что в заключительные минуты первого тайма химики заработали преимущество в три гола, до перерыва гости успели отыграть два мяча. В раздевалку клубы ушли при минимальном перевесе «Каустика» -  18:17.
Как и в начале матча, на старте второй половины игры в составе волгоградского коллектива отличились Кремнев и Токмаков. Вскоре Даниил Кольцов реализовал пенальти и оформил 21 результативное действие коллектива Рафаэля Самитова в этой встрече. В какой-то момент хозяева убежали вперёд на 6 очков и, казалось, что победа уже в кармане у «Каустика».
Тем не менее, «Воронеж» проявил характер и за пять минут до конца приблизился к оппонентам на максимально близкое расстояние. Счёт стал 30:29 и интрига держалась до последнего. Но к радости болельщиков из Волгограда, которые пришли поддержать свою команду в решающих матчах сезона, хозяевам вовремя удалось реализовать контратаку, которую эффективно завершил Кремнёв.
Под самый занавес  Даниил Кольцов забил с семиметрового. Последнее результативное действие в поединке оказалось на счету Сергея Палащенко, установившего итоговый результат - 33:31 в пользу «Каустика».

Начало сегодняшней игры также прошло в равной борьбе.  Гости несколько раз выходили вперёд, но их максимальный отрыв составлял всего два мяча.  Волгоградцы захватили лидерство в последней десятиминутке первого тайма благодаря точному попаданию Артёма Введенского.  
Заключительный отрезок перед перерывом оказался фатальным для воронежских гандболистов. «Каустик» забросил пять безответных мячей подряд, а затем Алексей Косогов за семь секунд до конца тайма  сделал результат 17:11 в пользу химиков.
Во второй половине встречи волгоградскому клубу оставалось лишь не растерять добытое преимущество.  Хозяева контролировали ситуацию на площадке и в этот раз не давали шансов сопернику на возрождение интриги, имея отрыв от воронежцев в несколько очков. Лишь за две с половиной минуты до конца гости приблизились к «Каустику» на три гола.  Однако Никита Ларин и Даниил Кольцов с пенальти обеспечили итоговую победу команде Самитова 29:25.
Таким образом, «Каустик» благодаря двойному триумфу в следующем сезоне снова выступит в суперлиге.
Иван Тюгаев
Фото "Каустика" VK.com

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