На Волгоград Арене перед матчем «Ротора» и «Черноморца» откроют скалодром

Спорт 18.05.2023 15:48
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18.05.2023 15:48
На матч «Ротора» с «Черноморцем», который состоится 21 мая на «Волгоград Арене», продано уже более 10 тысяч билетов. Как сообщили V102.RU в клубе, поединок начнется в 17.00. Однако уже с 15.00 зрителей будут пускать на стадион.
Для болельщиков приготовлена обширная развлекательная программа. Гости мероприятия смогут посоревноваться в киберфутболе и настольных играх, нанести на лица малышей и взрослых аквагрим, нарисовать плакаты в поддержку сине-голубых и подкрепиться различными вкусностями. Также перед игрой состоится торжественное открытие скалодрома на территории стадиона.
Напомним, «Черноморец» располагается на первой строчке в турнирной таблице, а «Ротор» занимает третье место. Волгоградцам необходимо одерживать победу в родных стенах, чтобы сохранить шансы на повышение в классе.
Фото СК "Ротор" VK.com
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