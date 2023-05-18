В Волгоградской области 6 лет колонии дали водителю за пьяное ДТП с погибшей подругой жены

Расследования 18.05.2023 11:20
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18.05.2023 11:20
К 6 годам колонии-поселения приговорен 42-летний житель Палласовского района Волгоградской области, который сел пьяным за руль и совершил ДТП, после которого один человек скончался, передает V102.RU.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Палласовский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управлявшим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью).
В суде установлено, что 10 декабря 2022 года фигурант уголовного дела управлял машиной «Lada Granta», в которой помимо него находилась супруга и ее 49-летняя знакомая. На 184-м км автомобильной дороги «Быково-Кайсацкое-Эльтон-Отгонный» на скорости свыше 110 км/ч при совершении обгона попутно движущегося транспортного средства водитель выехал на полосу встречного движения, задев обочину. Водитель не справился с управлением, произошло опрокидывание автомобиля в кювет.
В результате ДТП здоровью супруги водителя и их знакомой причинен тяжкий вред. От полученных травм 49-летняя знакомая впоследствии скончалась.
Вину в содеянном подсудимый полностью признал.
Приговором суда его также лишили права на 3 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, а его автомобиль конфискован в собственность государства.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Фото предоставлено прокуратурой Волгоградской области
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