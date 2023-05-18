Происшествия

В селе под Волгоградом в сгоревшем доме погиб 65-летний мужчина

Происшествия 18.05.2023 08:20
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18.05.2023 08:20


В Волгоградской области 65-летний мужчина погиб в пожаре. Как сообщили V102.RU в региональном главке МЧС, происшествие случилось накануне, 17 мая. В 19-00 ч. поступило сообщение о пожаре в поселке Горный Балыклей, где горел дом размером 30 на 10 метров по всей площади. 
Пожар был такой силы, что ликвидировать горение удалось только в 20-15 ч. Однако без жертв не обошлось. Причина пожара устанавливается. 
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области

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