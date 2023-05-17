В Волгограде неуступчивый водитель сбил пенсионера на электроскутере





В аварии с легковым автомобилем в Волгограде пострадал 75-летний водитель электроскутера, передает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в Дзержинском районе вблизи торгового центра.

По предварительной информации, 62-летний мужчина на автомобиле Nissan двигался по парковке торгового центра по улице Историческая, 154. При выезде с ул. Исторической в сторону ул. Домостроителей автомобилист не уступил дорогу и совершил столкновение с электроскутером.

В результате 75-летнего пострадавшего с места происшествия доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области