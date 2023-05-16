Экология

На прудах-испарителях, накопителях в Светлоярском районе вновь высадился десант орнитологов

Экология 16.05.2023 12:19
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16.05.2023 12:19


Ученые-биологи начали очередной мониторинг состояния орнитологической фауны уникальных искусственных гидротехнических сооружений АО «КАУСТИК» .
Специалисты Волгоградской общественной организации «Региональный центр по изучению и сохранению биоразнообразия» начали исследовать видовой состав и условия обитания птиц, которые в нынешний период весенних миграций в очередной раз облюбовали берега прудов-испарителей, накопителей в Светлоярском районе.

Ученые-орнитологи уже почти двадцать лет регулярно наблюдают за видовым составом, численностью популяций и условиями обитания различных видов птиц, которые весной прилетают на эти водоемы для кормления и гнездования. 
Первым на богатство орнитофауны прудов предприятия еще в начале 2000-х годов обратил внимание известный волгоградский ученый-биолог Василий Федотович Чернобай. С тех пор несколько независимых специализированных организаций постоянно  проводят мониторинги орнитологической ситуации на искусственных заводских гидросооружениях.

- Впервые я приняла участие в исследовании орнитофауны природно-антропогенных водоемов «КАУСТИКа» в 2009 году, - говорит кандидат биологических наук, председатель Волгоградского областного союза охраны птиц России Елена Гугуева.Проводя регулярный мониторинг все эти годы, мы с коллегами убедились в том, что пруды-испарители, накопители предприятия, заполняемые биологически очищенной водой, во многом нивелируют негативные последствия деятельности человека в Сарпинской низменности. Главное, что за полвека существования этих водоемов здесь сформировалась своеобразная уникальная экосистема, которая является важным фактором сохранения видового разнообразия птиц, некоторые «краснокнижные» виды которых гнездятся только в этом месте Волгоградской области.
Среди этих «краснокнижных» видов – кудрявый пеликан, савка, черноголовая чайка и черноголовый хохотун, чеграва. На территории прудов также обитают крупные колонии колпицы и шилоклювки. Всего же, за годы исследований методом полевых наблюдений ученые установили, что на этих природно-антропогенных водоемах отмечено 36 видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Волгоградской области.
Напомним, что пруды-накопители и пруды-испарители предприятия  являются частью сложной системы биологических очистных сооружений. В результате многоуровневой биологической очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, в том числе и с помощью специального биоценоза активного ила, в пруды поступает биологически очищенная вода, которая по своим физико-химическим свойствам приближена к воде естественных природных водоемов.
Нынешний мониторинг состояния орнитофауны прудов специалисты волгоградского «Регионального центра по изучению и сохранению биоразнообразия» продолжат до конца октября 2023 года.

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