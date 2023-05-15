«Не пришел на уроки»: в Волжском пропал 12-летний подросток

Происшествия 15.05.2023 15:55
0
15.05.2023 15:55
В Волжском пропал 12-летний школьник Ярослав Тарасюк. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, утром 15 мая ребенок не пришел на занятия в лицей. Родные не дождались его и дома и, где сейчас находится подросток, неизвестно.
Сотового телефона у мальчика нет.
Приметы несовершеннолетнего: рост 158 см., худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет: белая рубашка, жилет бордовый школьный, брюки темно-синие, черные ботинки. При себе имел рюкзак темно-зеленого цвета.
Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (8443) 51-15-35- дежурная часть отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Волжскому или 02; +7 927 251 90 59 - сотрудник полиции.
На Нулевой продольной три волгоградца пострадали в лобовом ДТП15.05.2023 14:33
Происшествия 15.05.2023 14:33
До пяти выросло количество пострадавших в ДТП с автобусом в Волгограде15.05.2023 10:44
Происшествия 15.05.2023 10:44
Пошли на красный. В Волгограде иномарка сбила подростков на переходе15.05.2023 10:17
Происшествия 15.05.2023 10:17
Тело 62-летнего мужчины нашли в сгоревшем доме в селе Волгоградской области15.05.2023 10:13
Происшествия 15.05.2023 10:13
В Волгограде в автобус на остановке влетела «Газель», трое пострадали14.05.2023 13:39
Происшествия 14.05.2023 13:39
Пригласил друга. В Волгоградской области на пепелище нашли труп мужчины14.05.2023 10:23
Происшествия 14.05.2023 10:23
В Волгограде сотрудники МЧС на середине Волги спасли тонущего мужчину13.05.2023 21:39
Происшествия 13.05.2023 21:39
В Волгограде умер выпавший с четвертого этажа 3-летний ребенок13.05.2023 21:19
Происшествия 13.05.2023 21:19
«Полез за хлебом»: в Волгограде 3-летний малыш выпал с четвертого этажа13.05.2023 20:54
Происшествия 13.05.2023 20:54
Двое мужчин погибли в пожарах под Волгоградом13.05.2023 14:44
Происшествия 13.05.2023 14:44
В Волгоградской области погиб водитель протаранившего павильон «ВАЗ-21074»13.05.2023 10:25
Происшествия 13.05.2023 10:25
«Он был с большим камнем»: волгоградские полицейские спасли мужчину от падения с моста13.05.2023 10:03
Происшествия 13.05.2023 10:03
Раздавило ступню. На стройбазе Волжского женщину придавило профлистами12.05.2023 20:39
Происшествия 12.05.2023 20:39
Топтали ногами и били киянкой. В Волгограде из-за замечания подростки набросились на посетителя «Покупалко»12.05.2023 19:21
Происшествия 12.05.2023 19:21
На трассе Волгоград-Москва легковушка нырнула под фуру, один человек погиб12.05.2023 16:53
Происшествия 12.05.2023 16:53