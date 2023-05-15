Пошли на красный. В Волгограде иномарка сбила подростков на переходе

Происшествия 15.05.2023 10:17
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15.05.2023 10:17
В Волгограде двоих подростков, которые переходили дорогу, сбила машина. Видео происшествия, как передает V102.RU, попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что молодые люди спокойно вышли на проезжую часть и, судя по их поведению, машину увидели в последний момент. От удара их подбросило.
В ГУ МВД России по региону сообщили, что ДТП произошло в 22.25 напротив дома №98 по улице им. маршала Еременко в Краснооктябрьском районе.
По предварительным данным, двое подростков 16 и 18 лет переходили дорогу на красный сигнал светофора и их сбил автомобиль Nissan Almera, которым управлял 26-летний водитель. В результате ДТП пострадавших доставили в больницу.
Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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