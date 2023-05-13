Два депутата Михайловской гордумы предоставили сведения о доходах

Фото сайта Михайловской городской думы
Борьба с коррупцией 13.05.2023 11:49
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13.05.2023 11:49
Фото сайта Михайловской городской думы
Но они, как и декларации других депутатов городских представительных органов и регпарламента, остались тайной для избирателей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт Михайловской городской думы, два депутата подали сведения о доходах и имуществе в связи с совершением сделок в 2022 году. Еще 19 народных избранников предоставили сведения об отсутствии финансовых операций. Всего в Михайловской гордуме – 21 депутат.Ранее, напомним, V102.RU сообщало о новом порядке предоставления деклараций о доходах и имуществе депутатов, который начал действовать в связи с Указом Президента. Теперь сведения о доходах нардепов не публикуются в открытом доступе и являются тайной для избирателей. Информация об участии депутатов в декларационных кампаниях предоставляется в виде обезличенных и обобщенных данных. По такой методике уже отчитались депутаты Госдумы, сенаторы Совета Федерации, а также депутаты городских дум Волгограда и Волжского.
Фото сайта Михайловской городской думы
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