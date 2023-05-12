«По примеру старших товарищей»: депутаты Волгоградской гордумы тайно отчитались о доходах за 2022 год
Расследования 12.05.2023 07:48
0
12.05.2023 07:48
В Волгоградской городской думе скупо отчитались об исполнении депутатами обязанности предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе за 2022 год. Как сообщает V102.RU, сегодня, 11 мая на сайте городского представительного органа появилась обобщенная информация в скромной таблице, в которой вместо фамилий депутатов указаны лишь цифры.
В частности, как следует из опубликованных данных, из 36 депутатов городской думы предоставили сведения о доходах, расходах и имуществе 3 депутата, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. Нарушений срока предоставления деклараций не установлено, следует из мини-отчета городской думы.
Еще пять народных избранников отчитались о доходах в связи с совершением сделок, которые также, как и декларации, теперь засекречены от избирателей. А еще 28 депутатов городской думы предоставили уведомления об отсутствии каких-либо сделок за прошлый год.
Напомним, по такому же пути – публикации обезличенных данных о доходах и имуществе – пошли и депутаты Волгоградской областной думы. Накануне такое же решение относительно порядка предоставления деклараций приняли и депутаты Волжской городской думы.
Как сообщалось, публикация деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных разрешена на основании Указа Президента Российской Федерации от 29.12.2022 № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции».
В Госдуме РФ, кроме некоторых депутатов, также воспользовались этим правом. Скрытыми от избирателей оказались и декларации членов Совета Федерации РФ.
Житель Камышина заявил на работе о взрывчатке в рюкзаке, чтобы избежать мобилизации11.05.2023 20:16
Расследования 11.05.2023 20:16
Под Волгоградом мать обвиняют в гибели 2-летнего ребенка от угарного газа11.05.2023 16:21
Расследования 11.05.2023 16:21
«Моя публикация вегетарианская»: «яблочник» Александр Ефимов ждет в облсуде объяснений от сотрудников полиции11.05.2023 12:52
Расследования 11.05.2023 12:52
В Волгограде бизнесмен Арам Мовсисян зарезал одного и ранил двух мужчин возле кафе «Аура»11.05.2023 11:13
Расследования 11.05.2023 11:13
В Волгограде предпринимательницу обвиняют в массовом обмане с надгробиями11.05.2023 09:43
Расследования 11.05.2023 09:43
«Это бытовуха»: глава района в Волгоградской области обвинил противника асфальтового завода в угрозах10.05.2023 20:32
Расследования 10.05.2023 20:32
В Волгограде по видео ищут поджигателей тополиного пуха и туй на Аллее героев10.05.2023 19:23
Расследования 10.05.2023 19:23
Расстрелявший в Жилгородке водителя волгоградец приговорен к 11 годам10.05.2023 16:27
Расследования 10.05.2023 16:27
Участок улицы Чуйкова в Волгограде на 4 дня закроют для машин10.05.2023 13:43
Расследования 10.05.2023 13:43
Депутаты Волжской гордумы заочно проголосовали за сокрытие своих доходов10.05.2023 12:46
Расследования 10.05.2023 12:46
Бухгалтер ряда КФХ в Волгоградской области осуждена за аферу с субсидиями10.05.2023 11:48
Расследования 10.05.2023 11:48
Стали известны подробности массовой драки на юге Волгограда: видео и рассказ очевидца05.05.2023 19:35
Расследования 05.05.2023 19:35
Пять УК Волгограда и Волжского вовлекли в криминальный спрут: у населения украдено 172 миллиона05.05.2023 11:13
Расследования 05.05.2023 11:13
В Волгоградской области хотят возбудить дело против нефтяников05.05.2023 09:45
Расследования 05.05.2023 09:45
«Водитель устал»: регоператор отверг диверсию на мусоросортировочном комплексе под Волгоградом04.05.2023 21:00
Расследования 04.05.2023 21:00