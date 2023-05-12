Расследования

«По примеру старших товарищей»: депутаты Волгоградской гордумы тайно отчитались о доходах за 2022 год

Расследования 12.05.2023 07:48
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12.05.2023 07:48


В Волгоградской городской думе скупо отчитались об исполнении депутатами обязанности предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе за 2022 год. Как сообщает V102.RU, сегодня, 11 мая на сайте городского представительного органа появилась обобщенная информация в скромной таблице, в которой вместо фамилий депутатов указаны лишь цифры. 
В частности, как следует из опубликованных данных,  из 36 депутатов городской думы предоставили сведения о доходах, расходах и имуществе 3 депутата, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. Нарушений срока предоставления деклараций не установлено, следует из мини-отчета городской думы. 
Еще пять народных избранников отчитались о доходах в связи с совершением сделок, которые также, как и декларации, теперь засекречены от избирателей. А еще 28 депутатов городской думы предоставили уведомления об отсутствии каких-либо сделок за прошлый год. 
Напомним, по такому же пути – публикации обезличенных данных о доходах и имуществе – пошли и депутаты Волгоградской областной думы. Накануне такое же решение относительно порядка предоставления деклараций приняли и депутаты Волжской городской думы. 
Как сообщалось, публикация деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных разрешена на основании Указа Президента Российской Федерации от 29.12.2022 № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции». 
В Госдуме РФ, кроме некоторых депутатов, также воспользовались этим правом. Скрытыми от избирателей оказались и декларации членов Совета Федерации РФ.

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