Экономика

«Дорогой мой борщ»: в Волгограде капуста за неделю подорожала до 60 рублей

Экономика 13.05.2023 09:55
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13.05.2023 09:55


Волгоградцы сообщили о резком подорожании белокочанной капусты. Как рассказали V102.RU горожане, накануне в одном из супермаркетов капусту продавали за 54 рубля за килограмм по карте торговой точки. Без наличия такой карты она стоит 59 рублей. При том, что еще неделю назад ее можно было купить за  20 рублей. Капусту нового урожая и вовсе реализуют  за 100 рублей за килограмм.
- Сначала из магазинов капуста старого урожая пропала, а потом появилась вот по такой цене. Вот вам, бабушки, и "борщев день", - констатируют волгоградцы.
Между тем, по данным Волгоградстата, капуста стала самым подорожавшим овощем за последние дни. Рост стоимости составил 11,53%. При этом средняя цена капусты, по данным Волгоградстата, составляет всего 26,88 рублей. Но таких ценников волгоградцы в магазинах не видят.
К слову, за прошедшую неделю в регионе подорожали и другие овощи. Наиболее заметно те, которые входят в так называемый борщевой набор. Так, снова вырос в цене лук – на 8,75% (до 68,8 рублей), морковь – на 6,15% (до 36,83 рубля), картофель – на 3,34% (до 30 рублей за кг). При этом продолжили дешеветь свежие огурцы и помидоры – на 6% и 4,5% соответственно (до 137 и 176 рублей за кг).
Фото читателей V102.RU

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