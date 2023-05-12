Местный житель Александр Назаров, который тогда обозначил эту проблему, написал в апреле обращения в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру и комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области с просьбой принять меры по вызову мусора с природоохранной зоны. Ответ пришел из Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, куда было переправлено его обращение из облкомприроды.

В ответе, который есть в распоряжении редакции, говорится, что 21 апреля текущего года филиалу ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» выдано предписание об устранении нарушения законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений, связанных, в том числе, «с обеспечение надлежащего состояния грунтовой плотины (уборка мусора, топляка, камыша и т.д.)». Ведомство указывает, что виновные лица привлечены к административной ответственности, а контроль в управлении за исполнением предписания осуществляет отдел государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями.

- Предписание об уборке мусора по берегу плотины Волжской ГЭС было направлено еще 21 апреля. Прошло три недели, но работы по вывозу мусора пока не проведены. Зато установили табличку, что в данном месте охранная зона, - сообщил редакции Александр Назаров.













В доказательство своих слов волгоградец прислал новые фотографии и видео замусоренного берега.

Напомним, что в этом году после снижения сбросов с плотины Волжской ГЭС камыша, веток, пластика и другого хлама на бетонный берег намыло несколько тонн. Такое явление, как утверждают дачники с близлежащих СНТ, здесь происходит ежегодно, но люди никогда не видели, чтобы мусор здесь кто-то убирал, хотя работники ГЭС время от времени косят траву и ремонтируют бетонный берег.

Фото и видео Александра Назарова



