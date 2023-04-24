Экология

Тонны мусора вынесло на бетонный берег Волгоградского водохранилища: видео

Экология 24.04.2023 19:10
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24.04.2023 19:10





К бетонному берегу Волгоградского водохранилища около плотины Волжской ГЭС прибило горы мусора. Дачники с близлежащих СНТ утверждают, что камыша, веток, пластика и другого хлама сюда намыло несколько тонн.
– Мы с сыном часто ходим сюда гулять. Любим пройтись по берегу, подышать свежим воздухом. Кто-то рыбку ловит, кто-то как мы - прогуливается, а тут такое безобразие. Неприятно смотреть, – рассказал ИА «Высота 102» местный житель Александр Назаров.
По его словам, мусор в этом месте причаливает к берегу ежегодно, но дачники ни разу не видели, чтобы его кто-то убирал.



– Это водоохранная зона, а никому и дела нет. Иногда здесь появляются сотрудники ГЭС, что-то бетонируют, траву косят, а вот мусор никто здесь не убирает. Мы никогда не видели, чтобы это кто-то делал, – рассказал собеседник агентства.
Дачники просят природоохранные ведомства обратить внимание на эту проблему, чтобы хотя бы убрали пластик из этой мусорной горы, которая осталась на берегу после спада воды.



Фото и видео Александра Назарова

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