На трассе Волгоград-Москва легковушка нырнула под фуру, один человек погиб

Происшествия 12.05.2023 16:53
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12.05.2023 16:53
Смертельное столкновение легкового автомобиля с фурой произошло сегодня, 12 мая, на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в результате ДТП один человек погиб и двое пострадали.
По предварительным данным, в Михайловском районе в 12.36 на 790 км автодороги 61-летний водитель «ВАЗ-21114», который следовал в сторону Москвы, совершил наезд на впереди стоящий грузовой автомобиль DAF с полуприцепом. Водитель фуры в это время осуществлял ремонт при выставленном знаке аварийной обстановки.
- В результате ДТП в больницу с травмами доставлены водитель и 11-летняя девочка-пассажир легкового автомобиля. 65-летний пассажир «ВАЗа» от полученных травм скончался, - рассказали в главке.
На месте аварии работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа ОМВД России по г. Михайловка. Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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