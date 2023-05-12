На трассе Волгоград-Москва легковушка нырнула под фуру, один человек погиб

Смертельное столкновение легкового автомобиля с фурой произошло сегодня, 12 мая, на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в результате ДТП один человек погиб и двое пострадали.













По предварительным данным, в Михайловском районе в 12.36 на 790 км автодороги 61-летний водитель «ВАЗ-21114», который следовал в сторону Москвы, совершил наезд на впереди стоящий грузовой автомобиль DAF с полуприцепом. Водитель фуры в это время осуществлял ремонт при выставленном знаке аварийной обстановки.













- В результате ДТП в больницу с травмами доставлены водитель и 11-летняя девочка-пассажир легкового автомобиля. 65-летний пассажир «ВАЗа» от полученных травм скончался, - рассказали в главке.

На месте аварии работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа ОМВД России по г. Михайловка. Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



