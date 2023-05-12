Происшествия

Внедорожник опрокинулся в реку Бузулук в Волгоградской области

Происшествия 12.05.2023 16:14
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12.05.2023 16:14



В Волгоградской области китайский внедорожник Hover опрокинулся в реку и утонул, водитель выжил. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, происшествие случилось в 12.00 в Новоаннинском районе.
По предварительной информации, 57-летний водитель внедорожника на 1 км автодороги «город Новоаннинск - хутор Кирпичевский» не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием в кювет и в реку Бузулук. 



- Водитель самостоятельно выбраться из машины. В результате ДТП пострадавших нет, - сообщили в главке.



Внедорожник достанут из реки специальной техникой. Во время проведения работ водителей просят быть осторожными на этом участке автодороги.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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