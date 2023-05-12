Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности отклонила инициативу об освобождении от частичной мобилизации россиян, не служивших в армии. Об этом 12 мая со ссылкой на проект отзыва комиссии сообщило ТАСС. Поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» предложил депутат от фракции КПРФ в Госдуме Михаил Матвеев.

В обосновании комиссии сообщается, что защита Отечества, согласно Конституции, является долгом и обязанностью граждан РФ.

– В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно, – цитирует документ информационное агентство.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»