Политика

ТАСС: в кабмине не поддержали освобождение от частичной мобилизации неслуживших россиян

Политика 12.05.2023 15:01
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12.05.2023 15:01


Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности отклонила инициативу об освобождении от частичной мобилизации россиян, не служивших в армии. Об этом 12 мая со ссылкой на проект отзыва комиссии сообщило ТАСС. Поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» предложил депутат от фракции КПРФ в Госдуме Михаил Матвеев. 

В обосновании комиссии сообщается, что защита Отечества, согласно Конституции, является долгом и обязанностью граждан РФ.

В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно, – цитирует документ информационное агентство.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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