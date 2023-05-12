Пожар в многоквартирном доме под Волгоградом потушили за 1,5 часа

Происшествия 12.05.2023 13:12
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12.05.2023 13:12
Пожарным удалось локализовать горение двух квартир в жилом доме в рабочем поселке Городище в Волгоградской области, а затем и полностью потушить пожар, передает V102.RU.
- Происходило горение двух квартир на площади 200 кв.м. Пожарные расчеты 65-й пожарно-спасательной части локализовали горение в 12.40 ч. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Полностью возгорание было ликвидировано в 13.01 ч.
Причины пожара устанавливаются.
Напомним, что сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило на пульт оперативного дежурного в 11.23. Прибывшие на место пожарные расчеты принялись к тушению двух квартир на первом и втором этажах. Из жилого дома были эвакуированы 30 человек. На месте происшествия развернули оперативный штаб пожаротушения.
Согласно открытым источникам, трехэтажка 2013 года постройки. Дом кирпичный, обшит пластиком. В нем два подъезда.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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