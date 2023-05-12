Под Волгоградом горит многоквартирный дом, люди эвакуированы









Сегодня, 12 мая, из трехэтажного дома в рабочем поселке Городище в Волгоградской области эвакуировали жильцов. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в многоквартирном доме на улице Ленина загорелись две квартиры. Всего на улицу вывели 30 человек.

















Сообщение о пожаре в оперативные службы поступило в 11.23. На месте происшествия работают пожарные расчеты 65-й и 15-й пожарно-спасательных частей. На месте развернут оперативный штаб пожаротушения.

- Предварительно погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.













Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области



